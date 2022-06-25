https://arabic.sputniknews.com/20220625/الحكيم-يكشف-حقيقة-مشاركته-في-الحكومة-العراقية-المقبلة-1064198015.html

الحكيم يكشف حقيقة مشاركته في الحكومة العراقية المقبلة

الحكيم يكشف حقيقة مشاركته في الحكومة العراقية المقبلة

كشف زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية، عمار الحكيم، حقيقة مشاركته في الحكومة المقبلة لبلاده. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T15:51+0000

2022-06-25T15:51+0000

2022-06-25T15:51+0000

عمار الحكيم

العراق

أخبار العالم العربي

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وأكدت السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، أن الحكيم جدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة العراقية القادمة، واستمراره في الدور الوطني القاضي بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.ولفت زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية إلى الاستمرار بالضغط "باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".وفي سياق متصل، أدى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية، الخميس الماضي، اليمين الدستورية داخل مجلس النواب.وذكرت الكتلة الصدرية في بيان، أن "النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية داخل الجلسة الاستثنائية في مجلس النواب، وأدى 64 نائبا اليمين من أصل 73، بينما لم يحضر 9 نواب من البدلاء".وأكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، لنواب كتلته أنه لا تراجع عن الاستقالة التي قدموها لرئاسة البرلمان.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر مطّلع أن الصدر أبلغ نواب الكتلة خلال اجتماع الحنانة، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية.ويوم الأحد، وجّه زعيم التيار الصدري، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/العراق-النواب-الجدد-عن-الكتلة-الصدرية-يؤدون-اليمين-الدستورية-1064095281.html

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عمار الحكيم, العراق, أخبار العالم العربي