https://arabic.sputniknews.com/20220625/الصحة-العالمية-جدري-القردة-لا-يستدعي-إعلان-حالة-طوارئ-دولية-في-هذه-المرحلة-1064212306.html
الصحة العالمية: جدري القردة لا يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية في هذه المرحلة
الصحة العالمية: جدري القردة لا يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية في هذه المرحلة
قالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي المتصاعد لجدري القردة في نحو 50 دولة ينبغي أن يراقب عن كثب، لكنه لا يستدعي أن يعلن حالة طوارئ صحية عالمية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:56+0000
2022-06-25T21:56+0000
2022-06-25T21:58+0000
جدري القردة
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وفي بيان اليوم السبت، قالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن العديد من جوانب المرض كانت "غير عادية"، وأقرت بأن جدري القردة المتوطن في بعض الدول الأفريقية تم إهماله على مدار سنوات، بحسب "أسوشيتدبرس".وأضافت: "قررت اللجنة بالإجماع نصيحة مدير منظمة الصحة العالمية أنه في هذه المرحلة لا ينبغي أن يصنف تفشي مرض جدري القردة على أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية".ومع ذلك، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى "الطبيعة الطارئة'' لتفشي المرض، وقالت إن السيطرة على انتشاره تتطلب استجابة "مكثفة".قالت اللجنة إن تفشي المرض يجب أن يراقب عن كثب وتتم مراجعته بعد أسابيع قليلة.لكن اللجنة ستوصي بإعادة التقييم قبل ذلك إذا ظهرت تطورات جديدة معينة كظهور إصابات بين العاملين في مجال الجنس وانتشاره إلى بلدان أخرى أو حدوث زيادة بالغة في الإصابات بالدول التي اكتشفت بها إصابات بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الصحة-العالمية-لا-ترى-حرجا-في-الأحداث-العامة-ضمن-المناطق-التي-سجلت-إصابات-جدري-القرود-1064152580.html
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جدري القردة
الصحة العالمية: جدري القردة لا يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية في هذه المرحلة
21:56 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
قالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي المتصاعد لجدري القردة في نحو 50 دولة ينبغي أن يراقب عن كثب، لكنه لا يستدعي أن يعلن حالة طوارئ صحية عالمية.
وفي بيان اليوم السبت، قالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن العديد من جوانب المرض كانت "غير عادية"، وأقرت بأن جدري القردة المتوطن في بعض الدول الأفريقية تم إهماله على مدار سنوات، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأضافت: "قررت اللجنة بالإجماع نصيحة مدير منظمة الصحة العالمية أنه في هذه المرحلة لا ينبغي أن يصنف تفشي مرض جدري القردة
على أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية".
ومع ذلك، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى "الطبيعة الطارئة'' لتفشي المرض، وقالت إن السيطرة على انتشاره تتطلب استجابة "مكثفة".
قالت اللجنة إن تفشي المرض يجب أن يراقب عن كثب وتتم مراجعته بعد أسابيع قليلة.
لكن اللجنة ستوصي بإعادة التقييم قبل ذلك إذا ظهرت تطورات جديدة معينة كظهور إصابات بين العاملين في مجال الجنس وانتشاره إلى بلدان أخرى أو حدوث زيادة بالغة في الإصابات بالدول التي اكتشفت بها إصابات بالفعل.