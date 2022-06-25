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رئيسي: العقوبات المفروضة على بلادنا قاسية وتتعارض مع الالتزامات الأمريكية والأوروبية
https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيسي-العقوبات-المفروضة-على-بلادنا-قاسية-وتتعارض-مع-الالتزامات-الأمريكية-والأوروبية-1064206944.html
رئيسي: العقوبات المفروضة على بلادنا قاسية وتتعارض مع الالتزامات الأمريكية والأوروبية
رئيسي: العقوبات المفروضة على بلادنا قاسية وتتعارض مع الالتزامات الأمريكية والأوروبية
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن العقوبات المفروضة على بلاده قاسية وتتعارض مع الالتزامات الأمريكية والأوروبية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T18:49+0000
2022-06-25T19:00+0000
إيران
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وأكد الرئيس الإيراني بأنه في الوقت الذي تسعى بلاده لرفع الحظر الظالم عنها، تعمل على إجهاض الحظر، أيضا، وتتابع مفاوضات رفع الحظر في فيينا من منطلق العزة والكرامة.وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات إبراهيم رئيسي جاءت في لقاء مع التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، والذي أكد خلاله على أن بلاده حققت نموا يصل إلى 450 % في التبادلات التجارية مع بعض الدول المجاورة.
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إيران, أخبار العالم الآن

رئيسي: العقوبات المفروضة على بلادنا قاسية وتتعارض مع الالتزامات الأمريكية والأوروبية

18:49 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 25.06.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / -
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يتبع
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن العقوبات المفروضة على بلاده قاسية وتتعارض مع الالتزامات الأمريكية والأوروبية.
وأكد الرئيس الإيراني بأنه في الوقت الذي تسعى بلاده لرفع الحظر الظالم عنها، تعمل على إجهاض الحظر، أيضا، وتتابع مفاوضات رفع الحظر في فيينا من منطلق العزة والكرامة.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات إبراهيم رئيسي جاءت في لقاء مع التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، والذي أكد خلاله على أن بلاده حققت نموا يصل إلى 450 % في التبادلات التجارية مع بعض الدول المجاورة.
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