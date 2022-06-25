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كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو
كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو
يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمة السبع الكبار في ألمانيا وقمة الناتو في إسبانيا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
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قمة السبع الكبار
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طوكيو - سبوتنيك. ومن المرتقب أن يشارك كيشيدا في قمة دول السبع الكبار التي ستجري في الفترة 26-28 يونيو/حزيران في ألمانيا.ثم سينطلق كيشيدا إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو وسيصبح أول رئيس وزراء ياباني يشارك في قمة الناتو.وسيؤكد حلف الناتو واليابان على وحدة الرؤية وتعميق التعاون ردا على الوضع في أوكرانيا.
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قمة السبع الكبار

كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو

22:02 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO
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يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمة السبع الكبار في ألمانيا وقمة الناتو في إسبانيا.
طوكيو - سبوتنيك. ومن المرتقب أن يشارك كيشيدا في قمة دول السبع الكبار التي ستجري في الفترة 26-28 يونيو/حزيران في ألمانيا.
ونظراً إلى أن اليابان ستستلم رئاسة المجلس في المنتدى العام المقبل، يعتزم رئيس الوزراء التركيز على قضايا الأمن الإقليمي، الاقتصاد العالمي والمناخ.
ثم سينطلق كيشيدا إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو وسيصبح أول رئيس وزراء ياباني يشارك في قمة الناتو.
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وسيؤكد حلف الناتو واليابان على وحدة الرؤية وتعميق التعاون ردا على الوضع في أوكرانيا.
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