https://arabic.sputniknews.com/20220625/كيشيدا-بدأ-زيارته-إلى-أوروبا-للمشاركة-في-قمتي-السبع-الكبار-والناتو-1064212452.html
كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو
كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو
يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمة السبع الكبار في ألمانيا وقمة الناتو في إسبانيا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T22:02+0000
2022-06-25T22:02+0000
2022-06-25T22:02+0000
قمة السبع الكبار
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طوكيو - سبوتنيك. ومن المرتقب أن يشارك كيشيدا في قمة دول السبع الكبار التي ستجري في الفترة 26-28 يونيو/حزيران في ألمانيا.ثم سينطلق كيشيدا إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو وسيصبح أول رئيس وزراء ياباني يشارك في قمة الناتو.وسيؤكد حلف الناتو واليابان على وحدة الرؤية وتعميق التعاون ردا على الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/اليابان-تقدم-احتجاجا-رسميا-إلى-بكين-بسبب-التنقيب-عن-الغاز-في-بحر-الصين-الشرقي-1062530035.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة السبع الكبار
كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو
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يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمة السبع الكبار في ألمانيا وقمة الناتو في إسبانيا.
طوكيو - سبوتنيك. ومن المرتقب أن يشارك كيشيدا في قمة دول السبع الكبار
التي ستجري في الفترة 26-28 يونيو/حزيران في ألمانيا.
ونظراً إلى أن اليابان ستستلم رئاسة المجلس في المنتدى العام المقبل، يعتزم رئيس الوزراء التركيز على قضايا الأمن الإقليمي، الاقتصاد العالمي والمناخ.
ثم سينطلق كيشيدا إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو وسيصبح أول رئيس وزراء ياباني يشارك في قمة الناتو.
وسيؤكد حلف الناتو واليابان على وحدة الرؤية وتعميق التعاون ردا على الوضع في أوكرانيا.