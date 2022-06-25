https://arabic.sputniknews.com/20220625/كيشيدا-بدأ-زيارته-إلى-أوروبا-للمشاركة-في-قمتي-السبع-الكبار-والناتو-1064212452.html

كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو

كيشيدا بدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو

يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمة السبع الكبار في ألمانيا وقمة الناتو في إسبانيا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T22:02+0000

2022-06-25T22:02+0000

2022-06-25T22:02+0000

قمة السبع الكبار

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طوكيو - سبوتنيك. ومن المرتقب أن يشارك كيشيدا في قمة دول السبع الكبار التي ستجري في الفترة 26-28 يونيو/حزيران في ألمانيا.ثم سينطلق كيشيدا إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو وسيصبح أول رئيس وزراء ياباني يشارك في قمة الناتو.وسيؤكد حلف الناتو واليابان على وحدة الرؤية وتعميق التعاون ردا على الوضع في أوكرانيا.

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قمة السبع الكبار