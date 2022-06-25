https://arabic.sputniknews.com/20220625/مدريد-تحمل-مافيات-الإتجار-بالبشر-مسؤولية-مقتل-18-مهاجرا-1064201702.html
مدريد تحمل "مافيات الإتجار بالبشر" مسؤولية مقتل 18 مهاجرا
مدريد تحمل "مافيات الإتجار بالبشر" مسؤولية مقتل 18 مهاجرا
حمّل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، "مافيات تمارس الإتجار بالبشر" مسؤولية مقتل 18 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم ضمن مئات المهاجرين العبور... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T17:08+0000
2022-06-25T17:08+0000
2022-06-25T17:08+0000
إسبانيا
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049007601_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44553da1decd0c3966d404ee230eade.jpg
وكانت السلطات المغربية أعلنت في وقت سابق أن مئات المهاجرين حاولوا الدخول أمس الجمعة إلى جيب مليلية الإسباني "ونجح 130 منهم في ذلك".ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز محاولة العبور بأنه "اعتداء على وحدة أراضي إسبانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأفادت آخر حصيلة للسلطات المغربية أن 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم جراء التدافع أثناء محاولة العبور.واتهم سانشيز خلال مؤتمر صحفي في مدريد "مافيات تمارس الاتجار بالبشر"، بأنها المسؤولة عن الحادث.ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة.وأضاف المصدر ذاته أن 130 شخصا هذه المجموعة تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية. وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/صحيفة-مقتل-4-أمنيين-و45-مهاجرا-في-اشتباكات-على-الحدود-الإسبانية-المغربية-1064160964.html
إسبانيا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049007601_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f56c4a2df71613720dd884e61f2edf80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسبانيا, أخبار المغرب اليوم
مدريد تحمل "مافيات الإتجار بالبشر" مسؤولية مقتل 18 مهاجرا
تابعنا عبر
حمّل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، "مافيات تمارس الإتجار بالبشر" مسؤولية مقتل 18 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم ضمن مئات المهاجرين العبور إلى جيب مليلية انطلاقا من المغرب.
وكانت السلطات المغربية أعلنت في وقت سابق أن مئات المهاجرين حاولوا الدخول أمس الجمعة إلى جيب مليلية الإسباني "ونجح 130 منهم في ذلك".
ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز محاولة العبور بأنه "اعتداء على وحدة أراضي إسبانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفادت آخر حصيلة للسلطات المغربية
أن 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم جراء التدافع أثناء محاولة العبور.
واتهم سانشيز خلال مؤتمر صحفي في مدريد "مافيات تمارس الاتجار بالبشر"، بأنها المسؤولة عن الحادث.
ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة.
وأضاف المصدر ذاته أن 130 شخصا هذه المجموعة تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية. وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.