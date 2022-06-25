عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/معدل-التضخم-في-زيمبابوي-يتضاعف-خلال-شهرين-ليصبح-191-1064208315.html
معدل التضخم في زيمبابوي يتضاعف خلال شهرين ليصبح 191%
معدل التضخم في زيمبابوي يتضاعف خلال شهرين ليصبح 191%
تسارع معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ليصل إلى 191.6% في شهر يونيو/حزيران، ليصبح أكثر من ضعف الزيادة في أسعار المستهلك خلال شهرين، حسبما أظهرت الاحصاءات... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T19:48+0000
2022-06-25T19:48+0000
زيمبابوي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_ca56db2ead00e366af26b3e38b9c09f5.jpg
وارتفع التضخم الذي بلغ 96.4% في أبريل/ نيسان إلى نحو 200%، مع ارتفاع أسعار زيت الطهي والخبز جراء الأزمة الأوكرانية، بحسب "فرانس برس".ويذكر ارتفاع الأسعار بالتضخم المفرط الذي شوهد قبل أكثر من عقد عندما خرج التضخم عن السيطرة لدرجة أن البنك المركزي أصدر في عام 2008، عملة نقدية بقيمة 10 تريليونات دولار.ثم تخلت الحكومة عن العملة المحلية واعتمدت الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة رسمية.ولكن في عام 2019 أعاد الحكومة استخدام الدولار الزيمبابوي الذي تراجعت قيمته بشكل سريع.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بريطانيا-تسجل-أعلى-مستوى-للتضخم-منذ-40-عاما-1064021539.html
زيمبابوي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_b4005ccd0607f07e0a91011b3a09582a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زيمبابوي

معدل التضخم في زيمبابوي يتضاعف خلال شهرين ليصبح 191%

19:48 GMT 25.06.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبرTelegram
تسارع معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ليصل إلى 191.6% في شهر يونيو/حزيران، ليصبح أكثر من ضعف الزيادة في أسعار المستهلك خلال شهرين، حسبما أظهرت الاحصاءات الرسمية.
وارتفع التضخم الذي بلغ 96.4% في أبريل/ نيسان إلى نحو 200%، مع ارتفاع أسعار زيت الطهي والخبز جراء الأزمة الأوكرانية، بحسب "فرانس برس".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى 10 داونينغ ستريت في لندن، 8 ديسمبر 2020، بعد ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية القريب. أشادت بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي بنقطة تحول في الحرب ضد الجائحة، حيث شرعت بأكبر برنامج لتطعيم المواطنين في تاريخ البلاد بلقاح جديد ضد كوفيد -19. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
بريطانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عاما
22 يونيو, 07:09 GMT
ويذكر ارتفاع الأسعار بالتضخم المفرط الذي شوهد قبل أكثر من عقد عندما خرج التضخم عن السيطرة لدرجة أن البنك المركزي أصدر في عام 2008، عملة نقدية بقيمة 10 تريليونات دولار.
ثم تخلت الحكومة عن العملة المحلية واعتمدت الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة رسمية.
ولكن في عام 2019 أعاد الحكومة استخدام الدولار الزيمبابوي الذي تراجعت قيمته بشكل سريع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала