https://arabic.sputniknews.com/20220625/معدل-التضخم-في-زيمبابوي-يتضاعف-خلال-شهرين-ليصبح-191-1064208315.html
معدل التضخم في زيمبابوي يتضاعف خلال شهرين ليصبح 191%
معدل التضخم في زيمبابوي يتضاعف خلال شهرين ليصبح 191%
تسارع معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ليصل إلى 191.6% في شهر يونيو/حزيران، ليصبح أكثر من ضعف الزيادة في أسعار المستهلك خلال شهرين، حسبما أظهرت الاحصاءات... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T19:48+0000
2022-06-25T19:48+0000
2022-06-25T19:48+0000
زيمبابوي
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وارتفع التضخم الذي بلغ 96.4% في أبريل/ نيسان إلى نحو 200%، مع ارتفاع أسعار زيت الطهي والخبز جراء الأزمة الأوكرانية، بحسب "فرانس برس".ويذكر ارتفاع الأسعار بالتضخم المفرط الذي شوهد قبل أكثر من عقد عندما خرج التضخم عن السيطرة لدرجة أن البنك المركزي أصدر في عام 2008، عملة نقدية بقيمة 10 تريليونات دولار.ثم تخلت الحكومة عن العملة المحلية واعتمدت الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة رسمية.ولكن في عام 2019 أعاد الحكومة استخدام الدولار الزيمبابوي الذي تراجعت قيمته بشكل سريع.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بريطانيا-تسجل-أعلى-مستوى-للتضخم-منذ-40-عاما-1064021539.html
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زيمبابوي
معدل التضخم في زيمبابوي يتضاعف خلال شهرين ليصبح 191%
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تسارع معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ليصل إلى 191.6% في شهر يونيو/حزيران، ليصبح أكثر من ضعف الزيادة في أسعار المستهلك خلال شهرين، حسبما أظهرت الاحصاءات الرسمية.
وارتفع التضخم الذي بلغ 96.4% في أبريل/ نيسان إلى نحو 200%، مع ارتفاع أسعار زيت الطهي والخبز جراء الأزمة الأوكرانية، بحسب "فرانس برس".
ويذكر ارتفاع الأسعار بالتضخم المفرط الذي شوهد قبل أكثر من عقد عندما خرج التضخم عن السيطرة
لدرجة أن البنك المركزي أصدر في عام 2008، عملة نقدية بقيمة 10 تريليونات دولار.
ثم تخلت الحكومة عن العملة المحلية واعتمدت الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة رسمية.
ولكن في عام 2019 أعاد الحكومة استخدام الدولار الزيمبابوي الذي تراجعت قيمته بشكل سريع.