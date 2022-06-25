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https://arabic.sputniknews.com/20220625/وزير-الأمن-الإيراني-إرهابيو-مجاهدي-خلق-المقيمون-في-ألبانيا-لن-يكونوا-بأمان-من-انتقام-الشهداء-1064201186.html
وزير الأمن الإيراني: إرهابيو "مجاهدي خلق" المقيمون في ألبانيا لن يكونوا بأمان من انتقام الشهداء
وزير الأمن الإيراني: إرهابيو "مجاهدي خلق" المقيمون في ألبانيا لن يكونوا بأمان من انتقام الشهداء
قال وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم السبت، إن الإرهابيين المقيمين في ألبانيا لم ولن يكونوا بأمان من نار انتقام 12 ألف شهيد بسبب جرائمهم. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:51+0000
2022-06-25T16:51+0000
إيران
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن تصريحات خطيب جاءت في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل آية الله بهشتي، والذي أكد خلاله أن "الإرهابيين المقيمين في ألبانيا لم يكونوا ولن يكونوا أبدا بأمان من نار انتقام 12 ألف شهيد بسبب جرائمهم".وأوضح بيان وزير الأمن الإيراني أن "أسماء وذكرى الشهداء الأفاضل للكارثة الإجرامية التي وقعت في 28 حزيران/يونيو 1981 على يد المنافقين الإرهابيين الدمويين وبدعم من المستعمرين الذين يتشدقون بحقوق الإنسان، ستبقى مخلدة إلى أبد التاريخ".وقدم إسماعيل خطيب التهنئة بحلول أسبوع السلطة القضائية إلى "رئيسها وجميع القضاة الذين يبذلون الجهود من أجل إحقاق حقوق شعب إيران التواق للعدالة"، على حد قوله.وأكد ان منتسبي وزارة الأمن الإيرانية باعتبارهم مأمورين للضبط القضائي، يبذلون قصارى جهودهم وتعاونهم من أجل أداء رسالتهم الخطيرة الخاصة بالحفاظ على أمن البلاد وإحقاق حقوق الشعب الإيراني.وشدد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، على أن الإرهابين المقيمين في ألبانيا (في إشارة إلى عناصر جماعة "مجاهدي خلق" الإرهابية)، لم يكونوا ولن يكونوا بأمان "من نار انتقام 12 ألف شهيد بسبب جرائمهم"، مشيرا إلى أنهم "يرتمون أكثر فأكثر يوما بعد يوم في أحضان قادة الإرهاب الرسمي والدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/مجاهدو-خلق-تنشر-مقطعا-مصورا-لإحراق-عناصرها-تمثالا-لـقاسم-سليماني-فيديو-1055053189.html
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إيران, أخبار العالم الآن

وزير الأمن الإيراني: إرهابيو "مجاهدي خلق" المقيمون في ألبانيا لن يكونوا بأمان من انتقام الشهداء

16:51 GMT 25.06.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قال وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم السبت، إن الإرهابيين المقيمين في ألبانيا لم ولن يكونوا بأمان من نار انتقام 12 ألف شهيد بسبب جرائمهم.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن تصريحات خطيب جاءت في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل آية الله بهشتي، والذي أكد خلاله أن "الإرهابيين المقيمين في ألبانيا لم يكونوا ولن يكونوا أبدا بأمان من نار انتقام 12 ألف شهيد بسبب جرائمهم".
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وأوضح بيان وزير الأمن الإيراني أن "أسماء وذكرى الشهداء الأفاضل للكارثة الإجرامية التي وقعت في 28 حزيران/يونيو 1981 على يد المنافقين الإرهابيين الدمويين وبدعم من المستعمرين الذين يتشدقون بحقوق الإنسان، ستبقى مخلدة إلى أبد التاريخ".
وقدم إسماعيل خطيب التهنئة بحلول أسبوع السلطة القضائية إلى "رئيسها وجميع القضاة الذين يبذلون الجهود من أجل إحقاق حقوق شعب إيران التواق للعدالة"، على حد قوله.
وأكد ان منتسبي وزارة الأمن الإيرانية باعتبارهم مأمورين للضبط القضائي، يبذلون قصارى جهودهم وتعاونهم من أجل أداء رسالتهم الخطيرة الخاصة بالحفاظ على أمن البلاد وإحقاق حقوق الشعب الإيراني.
وشدد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، على أن الإرهابين المقيمين في ألبانيا (في إشارة إلى عناصر جماعة "مجاهدي خلق" الإرهابية)، لم يكونوا ولن يكونوا بأمان "من نار انتقام 12 ألف شهيد بسبب جرائمهم"، مشيرا إلى أنهم "يرتمون أكثر فأكثر يوما بعد يوم في أحضان قادة الإرهاب الرسمي والدولي".
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