https://arabic.sputniknews.com/20220625/-مبابي-يكشف-أحلامه-مع-باريس-سان-جيرمان-في-الموسم-الكروي-المقبل-1064185282.html
مبابي يكشف أحلامه مع باريس سان جيرمان في الموسم الكروي المقبل
مبابي يكشف أحلامه مع باريس سان جيرمان في الموسم الكروي المقبل
كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن أبرز أحلامه في الموسم الكروي المقبل، بعدما جدد عقده مع باريس سان جرمان حتى عام 2025. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:09+0000
2022-06-25T11:09+0000
2022-06-25T11:09+0000
نادي باريس سان جيرمان
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وقال مبابي، في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية، إن "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وتصدر هدافي النادي على الإطلاق، يأتيان في مقدمة أهدافه للموسم المقبل"، مضيفا، أن ناديه "لديه القدرات التي تمكنه من الفوز بدوري الأبطال".وفيما يتعلق بالمنافسة مع إدينسون كافاني على لقب هداف سان جرمان، قال مبابي: "من الرائع أن تكون هدافا تاريخيا للفريق. إذا واصلت تقديم المباريات بذات مستواي فلا أعتقد أني سأفشل في تحقيق ذلك".وتابع: "في الموسم الماضي لم يكن باريس سان جرمان من الفرق المخيفة للمنافسين، ولكننا سنعمل على أن نكون كذلك في الموسم المقبل".وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الشهر الماضي، تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي.وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.من جنانبه، كشف مبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض ريال مدريد الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال مبابي، في مؤتمر صحفي: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/ماكرون-يكشف-دوره-في-بقاء-كيليان-مبابي-في-باريس-سان-جيرمان-حتى-2025-1063084298.html
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نادي باريس سان جيرمان
مبابي يكشف أحلامه مع باريس سان جيرمان في الموسم الكروي المقبل
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كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن أبرز أحلامه في الموسم الكروي المقبل، بعدما جدد عقده مع باريس سان جرمان حتى عام 2025.
وقال مبابي، في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية
، إن "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وتصدر هدافي النادي على الإطلاق، يأتيان في مقدمة أهدافه للموسم المقبل"، مضيفا، أن ناديه "لديه القدرات التي تمكنه من الفوز بدوري الأبطال".
وفيما يتعلق بالمنافسة مع إدينسون كافاني على لقب هداف سان جرمان، قال مبابي: "من الرائع أن تكون هدافا تاريخيا للفريق. إذا واصلت تقديم المباريات بذات مستواي فلا أعتقد أني سأفشل في تحقيق ذلك".
وتابع: "في الموسم الماضي لم يكن باريس سان جرمان من الفرق المخيفة للمنافسين، ولكننا سنعمل على أن نكون كذلك في الموسم المقبل".
وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الشهر الماضي، تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي
.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي
: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
من جنانبه، كشف مبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض ريال مدريد الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مبابي، في مؤتمر صحفي
: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".