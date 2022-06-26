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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220626/إجلاء-250-شخصا-من-مصنع-آزوت-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1064237464.html
إجلاء 250 شخصا من مصنع "آزوت" في جمهورية لوغانسك الشعبية
إجلاء 250 شخصا من مصنع "آزوت" في جمهورية لوغانسك الشعبية
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن مقاتلي قوات لوغانسك قاموا بإجلاء نحو 250 شخصا بينهم أطفال من مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T14:50+0000
2022-06-26T14:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال ميروشنيك في منشور على قناته في تلغرام: "قام مقاتلو القوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية بإجلاء نحو 250 شخصا آخر من أراضي مصنع آزوت سيفيرودونتسك، من ضمنهم أطفال صغار".ونوه السفير إلى أنه تم إجلاء نحو 200 مدنيا، أمس السبت، من مصنع "آزوت" للكيماويات.وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني (جزيرة الثعابين) في البحر الأسود.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "قام العدو مرة أخرى بمحاولة فاشلة لضرب جزيرة زميني بالطائرات وبراجمات الصواريخ. ونتيجة لصد الهجوم أسقطت المنظومة المدفعية - الصاروخية "بانتسير إس" طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و12 صاروخًا".وأكدت الدفاع الروسية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية المتمركزة في جزيرة زميني.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-أوكراني-جديد-على-جزيرة-زميني-في-البحر-الأسود-1064222064.html
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إجلاء 250 شخصا من مصنع "آزوت" في جمهورية لوغانسك الشعبية

14:50 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورتحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية
تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن مقاتلي قوات لوغانسك قاموا بإجلاء نحو 250 شخصا بينهم أطفال من مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك.
وقال ميروشنيك في منشور على قناته في تلغرام: "قام مقاتلو القوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية بإجلاء نحو 250 شخصا آخر من أراضي مصنع آزوت سيفيرودونتسك، من ضمنهم أطفال صغار".
ونوه السفير إلى أنه تم إجلاء نحو 200 مدنيا، أمس السبت، من مصنع "آزوت" للكيماويات.
وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني (جزيرة الثعابين) في البحر الأسود.
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود
11:01 GMT
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "قام العدو مرة أخرى بمحاولة فاشلة لضرب جزيرة زميني بالطائرات وبراجمات الصواريخ. ونتيجة لصد الهجوم أسقطت المنظومة المدفعية - الصاروخية "بانتسير إس" طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و12 صاروخًا".
وأكدت الدفاع الروسية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية المتمركزة في جزيرة زميني.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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