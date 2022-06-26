عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/إعادة-هندسة-الشرق-الأوسط-عبرالدبلوماسية-الاقتصادية-خبيرة-سعودية-تكشف-أهداف-تحركات-ولي-العهد-1064249218.html
"إعادة هندسة" الشرق الأوسط عبر"الدبلوماسية الاقتصادية"… خبيرة سعودية تكشف أهداف تحركات ولي العهد
"إعادة هندسة" الشرق الأوسط عبر"الدبلوماسية الاقتصادية"… خبيرة سعودية تكشف أهداف تحركات ولي العهد
قالت المستشارة الاقتصادية السعودية نوف الغامدي، إن مخرجات جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استراتيجية وتشمل العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:40+0000
2022-06-26T17:40+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1064000138_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d68df9e86a2e451d248cdd4176c4d8d3.jpg
وأضافت الغامدي في تصريحات لـ" سبوتنيك"، أن ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تحديات يتطلب توحيد الجهود وتطابق المواقف وتنسيق السياسات، وأن الركيزة التي يمكن أن تساهم في تقارب كافة الأوجه ترتبط بالاقتصاد بالمقام الأول.ولفتت إلى أن إعادة "هندسة الشرق الأوسط" من خلال الحراك العربي- العربي، والجولة التي قام بها ولي العهد بعثت برسائل للقوى العظمى بما فيها أمريكا التي يعتزم رئيسها جو بايدن زيارة المملكة في الشهر المقبل لعقد قمتين، إحداهما أمريكية- سعودية، والثانية تشمل إضافة لواشنطن والرياض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.وشددت الغامدي على أن ما يحرك السياسة في الأزمة الحالية هو الاقتصاد بالدرجة الأولى، خاصة في ظل تبعات الصدام العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما تراعيه السعودية في تحركاتها الحالية بحيث تعمل على زيادة التعاون والاستثمار والتجارة بين الدول العربية لتحقيق النماء والرخاء في المنطقة، وحتى لا تكون عرضة لابتزازات وضغوطات، إذ يمثل الاقتصاد أهم عوامل القرار السيادي للدول في الوقت الراهن.وأكدت أن الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل من خلالها المملكة في الوقت الراهن لها انعكاسات إيجابية على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المملكة تتعامل مع جميع الدول في إطار احترام السيادة والتعاون الإيجابي دون أي تدخل في الشؤون الداخلية.برؤية دقيقة توضح الغامدي أهمية توقيت الجولة ارتباطا بالأزمة الاقتصادية الراهنة وتبعاتها، والقمة المرتقبة التي تجمع الدول الخليجية بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور قادة مصر والأردن والعراق يوم 16 يوليو/تموز المقبل، إذ تشير إلى أن الزيارة تحمل العديد من الدلالات العميقة المرتبطة بمستقبل الأمن والسلام في المنطقة والعالم، خاصة مع قوة رؤية 2030.وشددت نوف الغامدي على أن تقوية الاقتصاد العربي ورفع مستوى التعاون بين بلدان المنطقة يدعم موقفها في ظل التحولات والأزمات التي يمكن أن تهدد الاستقرار في الوقت الراهن أو المستقبلي.وطالبت الغامدي بتبني الشركات الناشئة وأفكار الشباب الحديثة وكل ما يساهم في تنمية البلدان العربية التي عانت كثيرا إثر التحولات السياسية التي عصفت بالاقتصاد الوطني في العديد من الدول.وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولة في المنطقة بدأها بمصر يوم الاثنين، مرورا بالأردن، واختتمها في تركيا يوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/السعودية-تتعهد-بجلب-استثمارات-قيمتها-30-مليار-دولار-إلى-مصر-1064009863.html
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ولي-العهد-السعودي-الأمير-محمد-بن-سلمان-يغادر-الأردن-متوجها-إلى-تركيا-1064036169.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1064000138_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6603076ccf79a2379be20823ab074f3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, جو بايدن

"إعادة هندسة" الشرق الأوسط عبر"الدبلوماسية الاقتصادية"… خبيرة سعودية تكشف أهداف تحركات ولي العهد

17:40 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
قالت المستشارة الاقتصادية السعودية نوف الغامدي، إن مخرجات جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استراتيجية وتشمل العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية.
وأضافت الغامدي في تصريحات لـ" سبوتنيك"، أن ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تحديات يتطلب توحيد الجهود وتطابق المواقف وتنسيق السياسات، وأن الركيزة التي يمكن أن تساهم في تقارب كافة الأوجه ترتبط بالاقتصاد بالمقام الأول.
ولفتت إلى أن إعادة "هندسة الشرق الأوسط" من خلال الحراك العربي- العربي، والجولة التي قام بها ولي العهد بعثت برسائل للقوى العظمى بما فيها أمريكا التي يعتزم رئيسها جو بايدن زيارة المملكة في الشهر المقبل لعقد قمتين، إحداهما أمريكية- سعودية، والثانية تشمل إضافة لواشنطن والرياض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.
وشددت الغامدي على أن ما يحرك السياسة في الأزمة الحالية هو الاقتصاد بالدرجة الأولى، خاصة في ظل تبعات الصدام العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما تراعيه السعودية في تحركاتها الحالية بحيث تعمل على زيادة التعاون والاستثمار والتجارة بين الدول العربية لتحقيق النماء والرخاء في المنطقة، وحتى لا تكون عرضة لابتزازات وضغوطات، إذ يمثل الاقتصاد أهم عوامل القرار السيادي للدول في الوقت الراهن.
عبد الفتاح السيسي و محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
السعودية تتعهد بجلب استثمارات قيمتها 30 مليار دولار إلى مصر
21 يونيو, 19:08 GMT
وأكدت أن الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل من خلالها المملكة في الوقت الراهن لها انعكاسات إيجابية على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المملكة تتعامل مع جميع الدول في إطار احترام السيادة والتعاون الإيجابي دون أي تدخل في الشؤون الداخلية.
برؤية دقيقة توضح الغامدي أهمية توقيت الجولة ارتباطا بالأزمة الاقتصادية الراهنة وتبعاتها، والقمة المرتقبة التي تجمع الدول الخليجية بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور قادة مصر والأردن والعراق يوم 16 يوليو/تموز المقبل، إذ تشير إلى أن الزيارة تحمل العديد من الدلالات العميقة المرتبطة بمستقبل الأمن والسلام في المنطقة والعالم، خاصة مع قوة رؤية 2030.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، 21 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يغادر الأردن متوجها إلى تركيا
22 يونيو, 11:22 GMT
وشددت نوف الغامدي على أن تقوية الاقتصاد العربي ورفع مستوى التعاون بين بلدان المنطقة يدعم موقفها في ظل التحولات والأزمات التي يمكن أن تهدد الاستقرار في الوقت الراهن أو المستقبلي.
وطالبت الغامدي بتبني الشركات الناشئة وأفكار الشباب الحديثة وكل ما يساهم في تنمية البلدان العربية التي عانت كثيرا إثر التحولات السياسية التي عصفت بالاقتصاد الوطني في العديد من الدول.
وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولة في المنطقة بدأها بمصر يوم الاثنين، مرورا بالأردن، واختتمها في تركيا يوم الأربعاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала