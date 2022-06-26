https://arabic.sputniknews.com/20220626/السيسي-يستعرض-ووزير-خارجية-الإمارات-تعزيز-التعاون-في-المجالات-الاقتصادية-والاستثمارية-1064238304.html
السيسي يستعرض ووزير خارجية الإمارات تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية
السيسي يستعرض ووزير خارجية الإمارات تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T14:52+0000
2022-06-26T14:52+0000
2022-06-26T14:52+0000
العالم العربي
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين ناقشا خلال لقاء عُقد اليوم في القاهرة، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة".وأكد الرئيس المصري خلال لقائه مع الوزير الإماراتي على "أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية".ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي على "دور مصر المحوري بالمنطقة" باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.وحضر اللقاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس التنفيذي لـ “أبو ظبي القابضة" محمد حسن السويدي وسفيرة دولة الإمارات مريم الكعبي.وأكد الجانبان على ضرورة "تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ... خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات".وتأتي زيارة وزير خارجية الإمارات لمصر قبل اللقاء المرتقب بين قادة المنطقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث من المقرر أن يُجري جولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/اجتماع-ثلاثي-لبحث-تنفيذ-مشاريع-الشراكة-الصناعية-بين-الإمارات-ومصر-والأردن-1063017997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد
السيسي يستعرض ووزير خارجية الإمارات تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين ناقشا خلال لقاء عُقد اليوم في القاهرة، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة".
وأكد الرئيس المصري خلال لقائه مع الوزير الإماراتي على "أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية".
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي على "دور مصر المحوري بالمنطقة" باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.
وحضر اللقاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس التنفيذي لـ “أبو ظبي القابضة" محمد حسن السويدي وسفيرة دولة الإمارات مريم الكعبي.
وأكد الجانبان على ضرورة "تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
... خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات".
وتأتي زيارة وزير خارجية الإمارات لمصر قبل اللقاء المرتقب بين قادة المنطقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث من المقرر أن يُجري جولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.
ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.