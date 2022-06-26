https://arabic.sputniknews.com/20220626/العاهل-الأردني-يؤكد-أنه-يسعى-مع-الجانب-الأمريكي-لكي-تتصدر-فلسطين-جدول-أعمال-زيارة-بايدن-للمنطقة-1064242876.html

العاهل الأردني يؤكد أنه يسعى مع الجانب الأمريكي لكي تتصدر فلسطين جدول أعمال زيارة بايدن للمنطقة

العاهل الأردني يؤكد أنه يسعى مع الجانب الأمريكي لكي تتصدر فلسطين جدول أعمال زيارة بايدن للمنطقة

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين"، مشيرا إلى أن ذلك يضمن قيام دولة فلسطينية... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T16:02+0000

2022-06-26T16:02+0000

2022-06-26T16:02+0000

أخبار الأردن

أخبار فلسطين اليوم

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وأكد العاهل الأردني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه العادلة والمشروعة، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.ولفت الملك إلى أن "الأردن في اتصال مستمر مع الجانب الأمريكي، ويعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل".من جانبه، ثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف الأردن في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيدا بالجهود الأردنية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، في وقت سابق، إن "الجانبين ناقشا مجمل العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وأحدث التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل".وفي وقت سابق، أفادت الوكالة أن "الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".وذكرت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يزور العاصمة الأردنية برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرئيس-الفلسطيني-يبحث-مع-ملك-الأردن-العلاقات-الثنائية-1064232939.html

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