https://arabic.sputniknews.com/20220626/تونس-تعلن-القبض-على-خلية-8-نساء-يشتبه-بانضمامهن-إلى-تنظيم-إرهابي-1064218423.html
تونس تعلن القبض على خلية 8 نساء يشتبه بانضمامهن إلى تنظيم إرهابي
تونس تعلن القبض على خلية 8 نساء يشتبه بانضمامهن إلى تنظيم إرهابي
ألقت الشرطة التونسية القبض على خلية نسائية مكونة من 8 نساء، قالت إنه يشتبه بانضمامهن لتنظيم إرهابي لم تحدده. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:30+0000
2022-06-26T09:30+0000
2022-06-26T09:30+0000
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وقالت الداخلية التونسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن "الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تمكنت من إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي". وأوضح البيان أنه "بعد ورود معلومات عن نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحول إلى تراشق بمواد حارقة".أضاف: "انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف امرأتين".وتابع: "بعد تدقيق التفتيش تم اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء آأخريات، حيث يشتبه أنهم كانوا يعتزمن الانضمام إلى تنظيم إرهابي".يشار إلى أنه في الأونة الأخيرة، أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال عدد من عناصرها، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار خاصة في دولة الجوار ليبيا، التي يوجد فيها آلاف المرتزقة، والعناصر المتطرفة في أماكن متفرقة.وفي وقت سابق، أشارت مصادر ليبية إلى أن "هناك عناصر إرهابية ومرتزقة حاولوا الانتقال إلى الأراضي التونسية عبر الحدود المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الداخلية-التونسية-البلاد-تعرضت-لتهديدات-إرهابية-في-رمضان-1062075418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس تعلن القبض على خلية 8 نساء يشتبه بانضمامهن إلى تنظيم إرهابي
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ألقت الشرطة التونسية القبض على خلية نسائية مكونة من 8 نساء، قالت إنه يشتبه بانضمامهن لتنظيم إرهابي لم تحدده.
وقالت الداخلية التونسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي
، إن "الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تمكنت من إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي".
وأوضح البيان أنه "بعد ورود معلومات عن نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحول إلى تراشق بمواد حارقة".
أضاف: "انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف امرأتين".
وتابع: "بعد تدقيق التفتيش تم اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء آأخريات، حيث يشتبه أنهم كانوا يعتزمن الانضمام إلى تنظيم إرهابي".
يشار إلى أنه في الأونة الأخيرة، أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن تفكيك خلايا إرهابية
مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال عدد من عناصرها، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.
وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار خاصة في دولة الجوار ليبيا، التي يوجد فيها آلاف المرتزقة، والعناصر المتطرفة في أماكن متفرقة.
وفي وقت سابق، أشارت مصادر ليبية إلى أن "هناك عناصر إرهابية ومرتزقة حاولوا الانتقال إلى الأراضي التونسية
عبر الحدود المشتركة".