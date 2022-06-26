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جنوب أفريقيا تفتح تحقيقا في مقتل 17 شخصا بحانة
جنوب أفريقيا تفتح تحقيقا في مقتل 17 شخصا بحانة
أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، فتح تحقيق في حادث مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بحانة في مدينة إيست لندن جنوب شرقي البلاد، لاكتشاف سبب... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T08:42+0000
2022-06-26T08:42+0000
جنوب أفريقيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الرسمية في جنوب أفريقيا "تقوم الشرطة بمعاينة حانة في مدينة إيست لندن بحثا عن أدلة لبيان سبب وفاة 17 شخصا في الساعات الأولى من صباح الأحد".وذكرت هيئة البث أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع تدافع داخل الحانة هو السبب وراء الحادثة، موضحة أن تحقيق الطب الشرعي جار الآن لتحديد السبب الدقيق للمأساة.وقال قائد شرطة الاقليم العميد ثيمبينكوسي كنانا: "تلقينا بلاغا بشأن مقتل 17 شخصا في حانة محلية في سينيري بارك ومقرها شرق لندن".وأوضح أن أعمار الضحايا تتراوح بين 18 و20 عاما، بحسب "فرانس برس".وأظهرت صور جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي جثثا لم تظهر عليها آثار إصابات متناثرة على أرضية النادي.وبث التليفزيون المحلي مقاطع مصورة تظهر رجال الشرطة وهم يحاولون تهدئة حشد من الأشخاص تجمعوا خارج النادي في المدينة الواقعة على ساحل المحيط الهندي.
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جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تفتح تحقيقا في مقتل 17 شخصا بحانة

08:42 GMT 26.06.2022
© REUTERS / MARIUS BOSCHاحتجاجات في جنوب أفريقيا
احتجاجات في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© REUTERS / MARIUS BOSCH
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أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، فتح تحقيق في حادث مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بحانة في مدينة إيست لندن جنوب شرقي البلاد، لاكتشاف سبب الحادث.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الرسمية في جنوب أفريقيا "تقوم الشرطة بمعاينة حانة في مدينة إيست لندن بحثا عن أدلة لبيان سبب وفاة 17 شخصا في الساعات الأولى من صباح الأحد".
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وذكرت هيئة البث أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع تدافع داخل الحانة هو السبب وراء الحادثة، موضحة أن تحقيق الطب الشرعي جار الآن لتحديد السبب الدقيق للمأساة.
وقال قائد شرطة الاقليم العميد ثيمبينكوسي كنانا: "تلقينا بلاغا بشأن مقتل 17 شخصا في حانة محلية في سينيري بارك ومقرها شرق لندن".
وأوضح أن أعمار الضحايا تتراوح بين 18 و20 عاما، بحسب "فرانس برس".
وأظهرت صور جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي جثثا لم تظهر عليها آثار إصابات متناثرة على أرضية النادي.
وبث التليفزيون المحلي مقاطع مصورة تظهر رجال الشرطة وهم يحاولون تهدئة حشد من الأشخاص تجمعوا خارج النادي في المدينة الواقعة على ساحل المحيط الهندي.
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