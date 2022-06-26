https://arabic.sputniknews.com/20220626/حميدتي-مؤامرات-غير-مسبوقة-تحيط-بالسودان-من-صنع-أبنائه--1064215890.html
حميدتي: مؤامرات غير مسبوقة تحيط بالسودان من صنع أبنائه
حميدتي: مؤامرات غير مسبوقة تحيط بالسودان من صنع أبنائه
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن بلاده تحيط بها مؤامرات غير مسبوقة من صنع أبنائها. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T07:25+0000
2022-06-26T07:25+0000
2022-06-26T07:25+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دقلو السبت الماضي بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور بالجنينة، خلال مراسم توقيع وثيقة التعايش السلمي بين قبيلتي المساليت والرزيقات، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال دقلو إن هذه المؤامرات تعود لغياب الرؤية الوطنية الرشيدة التي تعلي من شأن الوطن، وتغليب المصالح الوطنية العليا بدلا من تغليب المصالح السياسية الحزبية الضيقة.ورأى دقلو أنه يجب على السودانيين في هذا الوقت العصيب أن يديروا خلافاتهم بالحوار والشورى فيما بينهم.واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة أن هناك بعض الأيادي الخارجية تعمل على هدم المعبد على رؤوس الجميع.وقال إن السودان وطن يسع الجميع، مؤكدا أن السلطات مصممة على حسم كافة مظاهر الفوضى وانعدام الأمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/حميدتي-يوجه-بالإسراع-في-إنشاء-ثلاث-محطات-مياه-نيلية-جديدة-1062654518.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم
حميدتي: مؤامرات غير مسبوقة تحيط بالسودان من صنع أبنائه
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قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن بلاده تحيط بها مؤامرات غير مسبوقة من صنع أبنائها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دقلو السبت الماضي بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور بالجنينة، خلال مراسم توقيع وثيقة التعايش السلمي بين قبيلتي المساليت والرزيقات، بحسب وكالة الأنباء السودانية
الرسمية.
وقال دقلو إن هذه المؤامرات تعود لغياب الرؤية الوطنية الرشيدة التي تعلي من شأن الوطن، وتغليب المصالح الوطنية العليا بدلا من تغليب المصالح السياسية الحزبية الضيقة.
ورأى دقلو أنه يجب على السودانيين في هذا الوقت العصيب أن يديروا خلافاتهم بالحوار والشورى فيما بينهم.
واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة
أن هناك بعض الأيادي الخارجية تعمل على هدم المعبد على رؤوس الجميع.
وقال إن السودان وطن يسع الجميع، مؤكدا أن السلطات مصممة على حسم كافة مظاهر الفوضى وانعدام الأمن.