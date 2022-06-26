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طقس العراق يوم الاثنين... ارتفاع في درجات الحرارة وزوال تدريجي للغبار
طقس العراق يوم الاثنين... ارتفاع في درجات الحرارة وزوال تدريجي للغبار
توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن تشهد حالة الطقس يوم غد ارتفاعا في درجات الحرارة وزوالا تدريجيا للغبار. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:30+0000
2022-06-26T09:31+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكرت الهيئة في بيان أن طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوا، بينما ترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في كافة أنحاء البلاد، بحسب موقع "السومرية نيوز".وجاء في البيان أن طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، بينما يزول الغبار تدريجيا.وفيما يتعلق بطقس يوم الأربعاء، ذكر البيان أنه سيكون صحوا وحارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية.وأوضح بيان هيئة الأنواء أنه سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق.وعن طقس البلاد ليوم الخميس القادم، جاء في البيان أنه يكون صحوا وحارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحوا في المنطقة الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/العراق-الكشف-عن-موعد-انتهاء-الحالة-الغبارية-للطقس-1061920759.html
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أخبار العراق اليوم

طقس العراق يوم الاثنين... ارتفاع في درجات الحرارة وزوال تدريجي للغبار

09:30 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 26.06.2022)
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن تشهد حالة الطقس يوم غد ارتفاعا في درجات الحرارة وزوالا تدريجيا للغبار.
وذكرت الهيئة في بيان أن طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوا، بينما ترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في كافة أنحاء البلاد، بحسب موقع "السومرية نيوز".
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وجاء في البيان أن طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، بينما يزول الغبار تدريجيا.
وفيما يتعلق بطقس يوم الأربعاء، ذكر البيان أنه سيكون صحوا وحارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية.
وأوضح بيان هيئة الأنواء أنه سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق.
وعن طقس البلاد ليوم الخميس القادم، جاء في البيان أنه يكون صحوا وحارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحوا في المنطقة الشمالية.
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