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إيران: الكاظمي نقل مجموعة نقاط من السعودية بشأن المحادثات الثنائية
إيران: الكاظمي نقل مجموعة نقاط من السعودية بشأن المحادثات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقل لإيران مجموعة من النقاط من السعودية بشأن المحادثات الثنائية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:27+0000
2022-06-27T07:28+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال خطيب زاده إن الهدف من زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيران، هو إحياء المحادثات السعودية – الإيرانية.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد.وبين أن رئيس الوزراء العراقي نقل نقاطا من الرياض بشأن المحادثات الثنائية مع طهران.وكان الكاظمي قد أجرى زيارة للعاصمة الإيرانية طهران أمس الأحد عقب زيارة أخرى أجراها بالعاصمة السعودية الرياض.وذكر مصدر أن المحادثات التي أجراها الكاظمي في البلدين "تمثل خارطة طريق لإصلاح العلاقات والعودة إلى المسار الصحيح لتعزيز العلاقات الثنائية" بين السعودية وإيران اللتين تدعمان الأطراف المتنافسة في مناطق الصراع في أنحاء المنطقة.وقال مصدر في مجلس الوزراء العراقي، أمس السبت، إن زيارة الكاظمي للسعودية ومن بعدها إيران "تأتي في سياق المحادثات التي أجرتها الرياض وطهران مؤخرا في بغداد".يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مقطوعة منذ ست سنوات، جاء ذلك بعد أن هاجم متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر، لترد الرياض بقطع العلاقات مع طهران.وفي أوائل مارس/ آذار، قال الأمير محمد إن بلاده وإيران "جارتان إلى الأبد"، وأنه "من الأفضل لكلينا العمل على حل المشكلة والبحث عن طرق يمكننا من خلالها التعايش".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/الكاظمي-يؤدي-مناسك-العمرة-خلال-زيارته-للسعودية-1064214769.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران

إيران: الكاظمي نقل مجموعة نقاط من السعودية بشأن المحادثات الثنائية

07:27 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 27.06.2022)
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران 26 يوينو/ حزيران 2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران 26 يوينو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقل لإيران مجموعة من النقاط من السعودية بشأن المحادثات الثنائية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الكاظمي يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية
أمس, 06:25 GMT
وقال خطيب زاده إن الهدف من زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيران، هو إحياء المحادثات السعودية – الإيرانية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد.
وبين أن رئيس الوزراء العراقي نقل نقاطا من الرياض بشأن المحادثات الثنائية مع طهران.
وكان الكاظمي قد أجرى زيارة للعاصمة الإيرانية طهران أمس الأحد عقب زيارة أخرى أجراها بالعاصمة السعودية الرياض.
وذكر مصدر أن المحادثات التي أجراها الكاظمي في البلدين "تمثل خارطة طريق لإصلاح العلاقات والعودة إلى المسار الصحيح لتعزيز العلاقات الثنائية" بين السعودية وإيران اللتين تدعمان الأطراف المتنافسة في مناطق الصراع في أنحاء المنطقة.

واستضاف العراق خمس جولات من المحادثات بين الخصمين الإقليميين، حيث عقدت الجلسة الأخيرة في أبريل/ نيسان. وكان الكاظمي قد أشار حينها إلى أنه يعتقد أن "المصالحة قريبة" بين الرياض وطهران، وهو انعكاس آخر لتحول التحالفات السياسية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال مصدر في مجلس الوزراء العراقي، أمس السبت، إن زيارة الكاظمي للسعودية ومن بعدها إيران "تأتي في سياق المحادثات التي أجرتها الرياض وطهران مؤخرا في بغداد".
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مقطوعة منذ ست سنوات، جاء ذلك بعد أن هاجم متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر، لترد الرياض بقطع العلاقات مع طهران.
وفي أوائل مارس/ آذار، قال الأمير محمد إن بلاده وإيران "جارتان إلى الأبد"، وأنه "من الأفضل لكلينا العمل على حل المشكلة والبحث عن طرق يمكننا من خلالها التعايش".
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