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https://arabic.sputniknews.com/20220627/بلومبيرغ-انخفاض-تدفقات-النفط-الروسي-مؤقت-ولا-يدل-على-نجاح-العقوبات-1064311899.html
"بلومبيرغ": انخفاض تدفقات النفط الروسي "مؤقت" ولا يدل على نجاح العقوبات
"بلومبيرغ": انخفاض تدفقات النفط الروسي "مؤقت" ولا يدل على نجاح العقوبات
في الوقت الذي يأمل فيه السياسيون الغربيون، بأن تحاصر عقوباتهم الدولة الروسية وتقطع علاقاتها الاقتصادية بالعالم، أشارت تقديرات حديثة أن تراجع صادرات النفط الخام... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:31+0000
2022-06-27T16:31+0000
روسيا
أسعار النفط اليوم
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تراجعت التدفقات من الموانئ الروسية على أساس أسبوعي بنسبة 20%، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس/ آذار.ومع ذلك، ووفقا لتقديرات وكالة "بلومبيرغ"، فمن المتوقع أن تتعافى الصادرات الروسية مرة أخرى، حيث أرجعت الانخفاض إلى أعمال الصيانة في ميناء بحر البلطيق الرئيسي، بريمورسك، وخط الأنابيب الذي يخدمه.يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى لأكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم في ألمانيا لمناقشة - من بين أمور أخرى - فكرة فرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية لتقليل تدفق الأموال إلى موسكو، مع السماح بتدفق النفط الروسي نظرا لأزمة الأسعار التي يشهدها العالم.وذكرت "بلومبيرغ" أن آسيا تستقبل الآن نصف إجمالي النفط الخام المشحون من روسيا، ويشكل هذا ارتفاعا من نحو الثلث في بداية العام، ولكنه انخفض من ذروة بلغت 60% في أواخر مايو/ أيار.بدأت الشحنات إلى الهند، التي ارتفعت في البداية بعد أن تجنب المشترون الأوروبيون للخام الروسي، في التراجع في الأسابيع الأخيرة، لكن هذا الاتجاه قد ينعكس إذا انتهى الأمر بجميع الشحنات على السفن "ذات الوجهات غير المعروفة" هناك، وفقا للوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/البيت-الأبيض-لا-يوجد-اتفاق-في-مجموعة-الـ-7-بشأن-تحديد-أسعار-النفط-الروسي-1064298758.html
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روسيا, أسعار النفط اليوم

"بلومبيرغ": انخفاض تدفقات النفط الروسي "مؤقت" ولا يدل على نجاح العقوبات

16:31 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Ernesto Vargasوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Ernesto Vargas
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في الوقت الذي يأمل فيه السياسيون الغربيون، بأن تحاصر عقوباتهم الدولة الروسية وتقطع علاقاتها الاقتصادية بالعالم، أشارت تقديرات حديثة أن تراجع صادرات النفط الخام المنقول بحرا من روسيا الأسبوع الماضي، كان مؤقتا ولا يعني أن الإجراءات الغربية فعالة.
تراجعت التدفقات من الموانئ الروسية على أساس أسبوعي بنسبة 20%، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس/ آذار.
ومع ذلك، ووفقا لتقديرات وكالة "بلومبيرغ"، فمن المتوقع أن تتعافى الصادرات الروسية مرة أخرى، حيث أرجعت الانخفاض إلى أعمال الصيانة في ميناء بحر البلطيق الرئيسي، بريمورسك، وخط الأنابيب الذي يخدمه.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
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13:06 GMT
يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى لأكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم في ألمانيا لمناقشة - من بين أمور أخرى - فكرة فرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية لتقليل تدفق الأموال إلى موسكو، مع السماح بتدفق النفط الروسي نظرا لأزمة الأسعار التي يشهدها العالم.
وذكرت "بلومبيرغ" أن آسيا تستقبل الآن نصف إجمالي النفط الخام المشحون من روسيا، ويشكل هذا ارتفاعا من نحو الثلث في بداية العام، ولكنه انخفض من ذروة بلغت 60% في أواخر مايو/ أيار.
بدأت الشحنات إلى الهند، التي ارتفعت في البداية بعد أن تجنب المشترون الأوروبيون للخام الروسي، في التراجع في الأسابيع الأخيرة، لكن هذا الاتجاه قد ينعكس إذا انتهى الأمر بجميع الشحنات على السفن "ذات الوجهات غير المعروفة" هناك، وفقا للوكالة.
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