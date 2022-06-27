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ليبيا… عقيلة صالح يصل إلى جنيف لعقد مباحثات مع المشري برعاية أممية

ليبيا… عقيلة صالح يصل إلى جنيف لعقد مباحثات مع المشري برعاية أممية

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى جنيف لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري برعاية الأمم المتحدة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T17:37+0000

2022-06-27T17:37+0000

2022-06-27T17:37+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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جاء ذلك وفقا لما ذكره رئيس المركز الإعلامي لرئيس البرلمان لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن صالح وصل إلى جنيف للقاء المشري، لإجراء مباحثات ثنائية برعاية أممية.وأعلنت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس الماضي، أن رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وافقا على الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف.ولفتت إلى أنه من المقرر عقد المباحثات بينهما يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات، بحسب ويليامز التي أشارت إلى التزام الطرفين بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.

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