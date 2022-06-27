عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ليبيا-عقيلة-صالح-يصل-إلى-جنيف-لعقد-مباحثات-مع-المشري-برعاية-أممية-1064314954.html
ليبيا… عقيلة صالح يصل إلى جنيف لعقد مباحثات مع المشري برعاية أممية
ليبيا… عقيلة صالح يصل إلى جنيف لعقد مباحثات مع المشري برعاية أممية
وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى جنيف لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري برعاية الأمم المتحدة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T17:37+0000
2022-06-27T17:37+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104037/94/1040379408_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4444e23f03d26e2565f33398f6ad6b94.jpg
جاء ذلك وفقا لما ذكره رئيس المركز الإعلامي لرئيس البرلمان لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن صالح وصل إلى جنيف للقاء المشري، لإجراء مباحثات ثنائية برعاية أممية.وأعلنت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس الماضي، أن رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وافقا على الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف.ولفتت إلى أنه من المقرر عقد المباحثات بينهما يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات، بحسب ويليامز التي أشارت إلى التزام الطرفين بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/عقيلة-صالح-يدعو-إلى-الدفع-بجدية-لإنجاز-مصالحة-شاملة-في-ليبيا-وعدم-الإقصاء-وفق-دستور-يرتضيه-الجميع-1064087582.html
https://arabic.sputniknews.com/20220623/المجلس-الرئاسي-الليبي-يدشن-مبادرة-المصالحة-الوطنية-الشاملة-1064092677.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104037/94/1040379408_66:0:1203:853_1920x0_80_0_0_badc3d32a4ecaef6a87e4a1243e309b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا… عقيلة صالح يصل إلى جنيف لعقد مباحثات مع المشري برعاية أممية

17:37 GMT 27.06.2022
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDAعقيلة صالح
عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA
تابعنا عبرTelegram
وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى جنيف لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك وفقا لما ذكره رئيس المركز الإعلامي لرئيس البرلمان لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن صالح وصل إلى جنيف للقاء المشري، لإجراء مباحثات ثنائية برعاية أممية.
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
عقيلة صالح يدعو إلى الدفع بجدية لإنجاز مصالحة شاملة في ليبيا وعدم الإقصاء وفق دستور يرتضيه الجميع
23 يونيو, 10:37 GMT
وأعلنت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس الماضي، أن رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وافقا على الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ولفتت إلى أنه من المقرر عقد المباحثات بينهما يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات، بحسب ويليامز التي أشارت إلى التزام الطرفين بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
المجلس الرئاسي الليبي يطلق مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة
23 يونيو, 11:18 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала