https://arabic.sputniknews.com/20220627/ملكة-بريطانيا-تنتقل-إلى-إسكتلندا-للمشاركة-في-أسبوع-هوليرود-1064295391.html
ملكة بريطانيا تنتقل إلى إسكتلندا للمشاركة في أسبوع هوليرود
ملكة بريطانيا تنتقل إلى إسكتلندا للمشاركة في أسبوع هوليرود
سافرت الملكة إليزابيث الثانية إلى اسكتلندا اليوم الاثنين للمشاركة في "أسبوع هوليرود" الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الملكية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:02+0000
2022-06-27T12:02+0000
2022-06-27T12:02+0000
بريطانيا
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وكان هذا هو أول ظهور علني للملكة البالغة من العمر 96 عاما والتي تعاني من اعتلال صحي منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني التي انتهت في 5 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب "فرانس برس".وفي وقت سابق، عقدت ملكة بريطانيا اجتماعات في قصر وندسور مع دبلوماسيين أجانب ومع رئيس أساقفة كانتربري، ولكن لم يكن من المؤكد أنها ستسافر إلى إدنبره.وتثير صحة ملكة بريطانيا قلقا في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد أن أدخلت المستشفى في تشرين الأول/أكتوبر حيث أمضت ليلة وألغت جميع مشاركتها تقريبا في مناسبات رسمية وحل محلها نجلها الأمير تشارلز.وقد ألقى نيابة عنها للمرة الأولى خطاب افتتاح الدورة الجديدة البرلمان. وتواجه الملكة صعوبة في المشي وتستعين بعصا.وكانت الملكة تعهدت في سن الحادية والعشرين تكريس "حياتها كاملة" لخدمة البريطانيين. ولا يبدو عنها أي مؤشر على أنها ستتخلى عن العرش قريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/أمير-قطر-يبحث-مع-ملكة-بريطانيا-سبل-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1062670592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
ملكة بريطانيا تنتقل إلى إسكتلندا للمشاركة في أسبوع هوليرود
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سافرت الملكة إليزابيث الثانية إلى اسكتلندا اليوم الاثنين للمشاركة في "أسبوع هوليرود" الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الملكية.
وكان هذا هو أول ظهور علني للملكة البالغة من العمر 96 عاما والتي تعاني من اعتلال صحي منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني التي انتهت في 5 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب "فرانس برس".
وفي وقت سابق، عقدت ملكة بريطانيا
اجتماعات في قصر وندسور مع دبلوماسيين أجانب ومع رئيس أساقفة كانتربري، ولكن لم يكن من المؤكد أنها ستسافر إلى إدنبره.
وتثير صحة ملكة بريطانيا قلقا في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد أن أدخلت المستشفى في تشرين الأول/أكتوبر حيث أمضت ليلة وألغت جميع مشاركتها تقريبا في مناسبات رسمية وحل محلها نجلها الأمير تشارلز.
وقد ألقى نيابة عنها للمرة الأولى خطاب افتتاح الدورة الجديدة البرلمان. وتواجه الملكة صعوبة في المشي وتستعين بعصا.
وكانت الملكة تعهدت في سن الحادية والعشرين تكريس "حياتها كاملة" لخدمة البريطانيين. ولا يبدو عنها أي مؤشر على أنها ستتخلى عن العرش قريبا.