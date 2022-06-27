https://arabic.sputniknews.com/20220627/موسكو-الغرب-يبذل-قصارى-جهده-لضمان-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-لأطول-فترة-ممكنة-1064301472.html

موسكو: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة

موسكو: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب منح أوكرانيا ونظام كييف مهمة قتل أكبر عدد من الروس، مشيرة إلى أنهم في الوقت نفسه يستخدمون... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T13:39+0000

2022-06-27T13:39+0000

2022-06-27T13:39+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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27-6 Sputnik World موسكو: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة

وأضافت أن "الغرب يفعل كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضي أوكرانيا قدر الإمكان".إلى ذلك، أعلنت تركيا أنها على الرغم من رفضها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها ترى أن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي.وأضاف أن الغرب يدعم كييف بالأسلحة والذخائر على أمل إحداث اختراق ما في الجيش الروسي، وهذا الأمر صعب التحقيق لأن الجيش الروسي متفوق بشكل كبير على نظيره الأوكراني.أنقرة تؤكد استعدادها لتنفيذ عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا في أي لحظةجددت تركيا، التأكيد على استعدادها لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا في أي لحظة.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في حوار مع قناة "خبر ترك"، إن:"بلاده أجرت في السابق عمليات في شمال سوريا، ورغم الضغوط على أنقرة، فإنها انطلقت فقط من مصالحها الوطنية".في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، فائق بولوت، إنه من الصعب التكهن بما سيقوم به مستقبلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن تواجد دولتين بحجم روسيا والولايات المتحدة في المنطقة يصعب من مهمة القيام بعملية عسكرية، بالرغم من أن ذلك قد لا يكون عائقا من وجهة نظر تركيا بسبب انشغال البلدين بالأزمة الأوكرانية.وأشار إلى أنه في حال قيام أنقرة بعملية عسكرية شمال سوريا فإن ذلك سيؤدي لمشاكل كبيرة وسيزيد من الفوضى، على حد قوله.البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيلأعلن مسؤولون إسرائيليون أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل و4 دول عربية سيجتمعون في البحرين، اليوم الاثنين.والتقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في إسرائيلي في مارس/ آذار في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وتهدف الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي.وأضاف أن الوضع لا يتعلق فقط بالأمن الخليجي أو الشرق الأوسطي بل يتعلق أيضا بأمن إسرائيل.وأعرب عن اعتقاده أن الملف النووي الإيراني سيكون أحد الملفات المهمة في لقاء البحرين، لأن إسرائيل تشعر بالخطر وكذلك دول الخليج، حيث أعادت الأزمة الأوكرانية الملف إلى المربع الأول وأعادت فكرة الضغط المباشر من الولايات المتحدة على إيران، لكي تتنازل عن القضايا المتعلقة بالصواريخ الباليستية.

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