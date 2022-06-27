عربي
كارثة الغاز السام بالأردن... الرياح تمنع التمدد ورئيس الوزراء يسرع إلى مكان الحادث
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الخارجية-السوري-لـ-سبوتنيك-الأحلام-الشيطانية-للنظام-التركي-لن-تتحقق-1064309823.html
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": الأحلام "الشيطانية للنظام التركي" لن تتحقق
وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": الأحلام "الشيطانية للنظام التركي" لن تتحقق
اعتبر وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الممارسات التركية في سوريا "نموذج صارخ للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:57+0000
2022-06-27T15:57+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047540493_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc88bdd6443d32ee470bdd688a26a2ca.jpg
وعن ممارسات تركيا ومخططاتها لفرض واقع جديد في الشمال السوري، أكد المقداد لـ في حديث لـ "سبوتنيك": "أن وجود تركيا في سوريا عمل من أعمال الاحتلال، فالممارسات التركية شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وحول التهديدات التركية بإطلاق عملية عسكرية لضم أراض سورية جديدة إلى مناطق سيطرتها ومسلحي الميليشيات (التركمانية) الموالية لها، أوضح وزير الخارجية السوري: وجددت تركيا أمس الأحد، تأكيد استعدادها لتنفيذ "عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا بأي لحظة" في الوقت الذي تخوض فيه أنقرة مصالحات تاريخية عميقة مع دول عربية بارزة، والتي شكك المراقبون السوريون بأنها تنطوي على تفاهمات ضمنية في هذا الشأن.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية "لقد قال رئيسنا بدقة شديدة إن العملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة. نحن مستعدون لها". وحول مآل النوايا التركية أردف المقداد: ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن: "كل من يجد مسوغا للهجمات التركية والغربية على سوريا، عليه أن يتوقف عن ذلك وأن يعود لضميره وإحساسه ومشاعره الوطنية السورية، لأن في هذه العودة هو الحل لحماية سوريا ولطرد الاحتلال التركي والمضي للحل السياسي الذي نسعى له دائماً".واستدعى المقداد في حديثه لـ "سبوتنيك" شذرات من التاريخ القريب لعلاقة المنطقة العربية مع الاحتلال العثماني، مشيرا إلى أن "سياسة التتريك التي يقوم بها النظام التركي في مناطق ريف البلاد الشمالي ليست بجديدة، فهي امتداد لإرثه العثماني حيث عمد خلال سنوات طوال إلى نهب خيرات الوطن العربي والاعتداء على ممتلكاته، ونقل الصناع والحرفيين وأصحاب المهن بشكل إجباري للمساهمة في بناء حضارته المزعومة".كما أعاد الوزير السوري التذكير بالتاريخ القريب للعلاقة مع تركيا خلال الحرب الإرهابية على بلاده، مؤكدا أن:وختم المقداد بالتذكير أن "الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي في شمال وشمال شرق سوريا ودعمه للإرهابيين، ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".يذكر أنه منذ عام 2016، قامت تركيا بشن 4 عمليات عسكرية في سوريا، وأعلن عن العملية الجديدة في مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن تتم في 4 مناطق.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-أن-تتخلى-تركيا-عن-العملية-العسكرية-في-سوريا-1063898005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047540493_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9aa60adeba11c18ee6b724c4bb3f2cff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم

وزير الخارجية السوري لـ "سبوتنيك": الأحلام "الشيطانية للنظام التركي" لن تتحقق

15:57 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020
اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الممارسات التركية في سوريا "نموذج صارخ للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذرا من أن "الوضع في الشمال السوري يقترب من الكارثة إذا أصر (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان على ركوب رأسه" للقيام بما وصفه بـ "تطهير عرقي وإقامة مستوطنات جديدة في الشمال السوري".
وعن ممارسات تركيا ومخططاتها لفرض واقع جديد في الشمال السوري، أكد المقداد لـ في حديث لـ "سبوتنيك": "أن وجود تركيا في سوريا عمل من أعمال الاحتلال، فالممارسات التركية شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وحول التهديدات التركية بإطلاق عملية عسكرية لضم أراض سورية جديدة إلى مناطق سيطرتها ومسلحي الميليشيات (التركمانية) الموالية لها، أوضح وزير الخارجية السوري:

"الوضع في الشمال السوري يقترب من الكارثة إذا أصر أردوغان على ركوب رأسه وتحقيق الأهداف التي يتكلم عنها على حساب الشعب السوري وكرامته"، موضحا قوله: "فهذا يعد كارثة، والسبب في ذلك، أن ما سيقوم به (أردوغان) هو عبارة عن تطهير عرقي وبناء مستوطنات جديدة في الشمال السوري".

اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي
فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري
وجددت تركيا أمس الأحد، تأكيد استعدادها لتنفيذ "عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا بأي لحظة" في الوقت الذي تخوض فيه أنقرة مصالحات تاريخية عميقة مع دول عربية بارزة، والتي شكك المراقبون السوريون بأنها تنطوي على تفاهمات ضمنية في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية "لقد قال رئيسنا بدقة شديدة إن العملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة. نحن مستعدون لها". وحول مآل النوايا التركية أردف المقداد:

"هذه الأحلام الشيطانية التي تراود النظام التركي لن تتحقق، لأن الشعب السوري موحد في مواجهة هذه الأخطار التي ينادي بها أردوغان".

اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي
فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري
ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن: "كل من يجد مسوغا للهجمات التركية والغربية على سوريا، عليه أن يتوقف عن ذلك وأن يعود لضميره وإحساسه ومشاعره الوطنية السورية، لأن في هذه العودة هو الحل لحماية سوريا ولطرد الاحتلال التركي والمضي للحل السياسي الذي نسعى له دائماً".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتخلى تركيا عن العملية العسكرية شمالي سوريا
20 يونيو, 09:43 GMT
واستدعى المقداد في حديثه لـ "سبوتنيك" شذرات من التاريخ القريب لعلاقة المنطقة العربية مع الاحتلال العثماني، مشيرا إلى أن "سياسة التتريك التي يقوم بها النظام التركي في مناطق ريف البلاد الشمالي ليست بجديدة، فهي امتداد لإرثه العثماني حيث عمد خلال سنوات طوال إلى نهب خيرات الوطن العربي والاعتداء على ممتلكاته، ونقل الصناع والحرفيين وأصحاب المهن بشكل إجباري للمساهمة في بناء حضارته المزعومة".
كما أعاد الوزير السوري التذكير بالتاريخ القريب للعلاقة مع تركيا خلال الحرب الإرهابية على بلاده، مؤكدا أن:

"المحتل التركي قام بسرقة المحاصيل الزراعية من حبوب وزيت الزيتون، وعمد الى قطع بساتين الزيتون بحجة فتح الطرقات إلا أنه في الحقيقة اقتلع القسم الأكبر منها ونقلها إلى الأراضي التركية، كما عمد إلى سرقة المياه وتخفيض كمياتها الواردة إلى السدود ما أدى إلى انخفاض مستوى المياه فيها لأقل من ثلاثة أمتار".

اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي
فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري
وختم المقداد بالتذكير أن "الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي في شمال وشمال شرق سوريا ودعمه للإرهابيين، ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
يذكر أنه منذ عام 2016، قامت تركيا بشن 4 عمليات عسكرية في سوريا، وأعلن عن العملية الجديدة في مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن تتم في 4 مناطق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала