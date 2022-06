أفضل 6 بروتينات عالية الجودة يمكن تناولها يوميا

تحتوي البروتينات الحيوانية على تسعة أحماض أمينية تسمى "أساسية" لأنها ضرورية لبناء البروتينات والهرمونات والناقلات العصبية ولا تستطيع أجسامنا إنتاجها؛ يجب أن تأتي من طعامنا، بحسب Eat This, Not That