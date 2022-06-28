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إسرائيل تحمل "حماس" المسؤولية عن أوضاع الأسرى لديها وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها

إسرائيل تحمل "حماس" المسؤولية عن أوضاع الأسرى لديها وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها

حمّلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حركة "حماس" الفلسطينية المسؤولية عن أوضاع الأسرى الإسرائيليين لديها، داعية المجتمع الدولي لإدانة تصرفات حماس، وذلك في أعقاب نشر... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T16:01+0000

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القدس- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان "إسرائيل تعتبر حماس مسؤولة عن أوضاع الأسرى لديها، هذان مريضان عقليًا، واحتجازهما في الأسر لسنوات هو من أفعال القسوة التي لا يمكن تصورها، كما تحتجز جثتي الجنديين هادار غولدين وأورون شاؤول وهي تدوس بذلك على كل حدود الأخلاق".وأضاف "تصرفات حماس دليل على أنها منظمة إرهابية وأدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها ومطالبتها بالعمل وفق القانون الدولي".من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان لمكتبه "تحتجز حماس مدنيين اثنين مصابين بأمراض عقلية في انتهاك للقانون الدولي، وتؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق"، معتبر أيضا أن "تصرفات حماس دليل على أنها منظمة إرهابية إجرامية وستواصل إسرائيل جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين".ونشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، لقطات تعرض لأول مرة لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجندي الإسرائيلي الأسير وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة حماس،لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن السيد مريض وعلى سرير العلاج موصولا بجهاز تنفس.وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/حماس-تعرض-شريط-فيديو-لجندي-إسرائيلي-أسير-لأول-مرة-وإسرائيل-تعلق-1064372321.html

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