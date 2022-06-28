إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس... فيديو وصور
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
© Sputnik . Valeriy Melnikov/
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وقعت عملية طعن في مدينة القدس المحتلة حيث أصيب أحد عناصر الشرطة بالمدينة، ولاذ منفذها بالهرب إلى داخل المسجد الأقصى.
חשד לניסיון פיגוע בירושלים: מחבל ניסה לדקור שוטר בעיר העתיקה ונמלטhttps://t.co/DVAlzzlXat pic.twitter.com/4YGhGME6ak— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 28, 2022
وأوكدت القناة العبري الـ 13 أن الشرطة الإسرائيلية استنفرت قواتها في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت أبوابا تؤدي إلى المسجد الأقصى، في وقت لاحقت فبه بعض هذه القوات الشبان المتواجدين في ساحات مسجد قبة الصخرة.
נסיון פיגוע דקירה בשער המגליס בהר הבית, חשוד הגיע לפני זמן קצר וככל הנראה ניסה לדקור את אחד השוטרים. החשוד הצליח להימלט חזרה אל מתחם הר הבית.— Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) June 28, 2022
כוחות משטרה ומג״ב מבצעים סריקות ברחבי הר הבית והעיר העתיקה במטרה לאתרו. pic.twitter.com/C6UlGlFhYi
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الطعن من قبل مواطن فلسطيني لم تسفر عن وقوع إصابات بين صفوف قوات الشرطة الإسرائيلية، في حين لاحقت تلك القوات الفلسطيني داخل باحات المسجد الأقصى.