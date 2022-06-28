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إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس... فيديو وصور
إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس... فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T18:41+0000
2022-06-28T18:41+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وقعت عملية طعن في مدينة القدس المحتلة حيث أصيب أحد عناصر الشرطة بالمدينة، ولاذ منفذها بالهرب إلى داخل المسجد الأقصى.وأوكدت القناة العبري الـ 13 أن الشرطة الإسرائيلية استنفرت قواتها في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت أبوابا تؤدي إلى المسجد الأقصى، في وقت لاحقت فبه بعض هذه القوات الشبان المتواجدين في ساحات مسجد قبة الصخرة.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الطعن من قبل مواطن فلسطيني لم تسفر عن وقوع إصابات بين صفوف قوات الشرطة الإسرائيلية، في حين لاحقت تلك القوات الفلسطيني داخل باحات المسجد الأقصى.
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أخبار العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس... فيديو وصور

18:41 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وقعت عملية طعن في مدينة القدس المحتلة حيث أصيب أحد عناصر الشرطة بالمدينة، ولاذ منفذها بالهرب إلى داخل المسجد الأقصى.
وأوكدت القناة العبري الـ 13 أن الشرطة الإسرائيلية استنفرت قواتها في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت أبوابا تؤدي إلى المسجد الأقصى، في وقت لاحقت فبه بعض هذه القوات الشبان المتواجدين في ساحات مسجد قبة الصخرة.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الطعن من قبل مواطن فلسطيني لم تسفر عن وقوع إصابات بين صفوف قوات الشرطة الإسرائيلية، في حين لاحقت تلك القوات الفلسطيني داخل باحات المسجد الأقصى.
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