https://arabic.sputniknews.com/20220628/استقالات-جماعية-في-صفوف-حرس-الحدود-الإسرائيلي-1064375463.html
استقالات جماعية في صفوف "حرس الحدود" الإسرائيلي
استقالات جماعية في صفوف "حرس الحدود" الإسرائيلي
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن استقالات جماعية في صفوف قوات "حرس الحدود" الإسرائيلي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T16:34+0000
2022-06-28T16:34+0000
2022-06-28T16:34+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن 114 ضابط في حرس الحدود الإسرائيلي قدموا استقالتهم العام الماضي، إضافة إلى أنه منذ بداية العام الجاري تقدم 71 شخصا بطلب استقالة أيضا.وأكدت الصحيفة العبرية أن القفزة الكبيرة التي تشهدها صفوف قوات حرس الحدود الإسرائيلية تمثل أزمة للقوى الشرطية العاملة، وتبين مدى القلق والتوتر من تزايد حالات الاستقالات والتي تعود إلى الأجر المنخفض الذي يتقاضونه.وأوضحت الصحيفة أن هناك معطيات خطيرة وقاسية تشهدها الشرطة الإسرائيلية، وهو ما دفع المفتش العام للشرطة إلى تقليص مدة التدريب من سبعة أشهر إلى سبعة أسابيع فقط.وعزت الصحيفة تراكم الأعباء على جهاز الشرطة خلال الأشهر الماضية التي حالة التوتر والقلق التي شهدتها مناطق واسعة من مدينة القدس ومدن الضفة الغربية، فضلا عن تدني الأجور وارتفاع مستوى المعيشة.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الشرطة-الإسرائيلية-مقتل-فلسطيني-برصاص-حرس-الحدود-في-بيت-لحم-1062989146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
استقالات جماعية في صفوف "حرس الحدود" الإسرائيلي
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن استقالات جماعية في صفوف قوات "حرس الحدود" الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت
العبرية، اليوم الثلاثاء، أن 114 ضابط في حرس الحدود الإسرائيلي قدموا استقالتهم العام الماضي، إضافة إلى أنه منذ بداية العام الجاري تقدم 71 شخصا بطلب استقالة أيضا.
وأكدت الصحيفة العبرية أن القفزة الكبيرة التي تشهدها صفوف قوات حرس الحدود الإسرائيلية تمثل أزمة للقوى الشرطية العاملة، وتبين مدى القلق والتوتر من تزايد حالات الاستقالات والتي تعود إلى الأجر المنخفض الذي يتقاضونه.
وأوضحت الصحيفة أن هناك معطيات خطيرة وقاسية تشهدها الشرطة الإسرائيلية
، وهو ما دفع المفتش العام للشرطة إلى تقليص مدة التدريب من سبعة أشهر إلى سبعة أسابيع فقط.
وعزت الصحيفة تراكم الأعباء على جهاز الشرطة خلال الأشهر الماضية التي حالة التوتر والقلق التي شهدتها مناطق واسعة من مدينة القدس ومدن الضفة الغربية
، فضلا عن تدني الأجور وارتفاع مستوى المعيشة.