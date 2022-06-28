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https://arabic.sputniknews.com/20220628/القوات-الإسرائيلية-تعتقل-فلسطينيا-بزعم-محاولته-تنفيذ-عملية-طعن-بالقدس-1064384414.html
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب إحدى بوابات المسجد الأقصى بالقدس. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T21:25+0000
2022-06-28T21:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
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القدس - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الإسرائيلية أغلقت الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى بالقدس واستنفرت أفرادها عقب الاشتباه بتنفيذ عملية طعن نفذها فلسطيني.وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية "وصل مشتبه به مؤخرًا إلى مركز الشرطة عند بوابة ماجلان، إحدى بوابات جبل الهيكل، وحاول على ما يبدو طعن أحدهم (دون وقوع إصابات) بعد ذلك مباشرة، تمكن المشتبه به من الهروب إلى الحرم القدسي الشريف".وأشارت إلى أن "قوات الشرطة وشرطة حرس الحدود بدأت بالبحث عن المشتبه به لتحديد مكانه"، قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية لاحقا اعتقاله.من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشرطة الإسرائيلية "اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، مسجد قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين المتواجدين فيه".وأفادت بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، قبل أن تعتقل شابا من ساحات المسجد الأقصى المبارك.ونفذ فلسطينيون عدة هجمات ضد إسرائيليين منذ شهر رمضان الماضي خلفت قتلى وجرحى، تزامنا مع التوترات بمحيط المسجد الأقصى مع قوات الأمن الإسرائيلية على خلفية محاولات إسرائيليين اقتحام المكان.وتثير الاشتباكات المتكررة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المخاوف من نشوب نزاع مسلح آخر مماثل للحرب التي استمرت 11 يومًا في شهر أيار/مايو من العام الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الاسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1064174349.html
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أخبار فلسطين اليوم

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس

21:25 GMT 28.06.2022
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . ajwad update
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب إحدى بوابات المسجد الأقصى بالقدس.
القدس - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الإسرائيلية أغلقت الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى بالقدس واستنفرت أفرادها عقب الاشتباه بتنفيذ عملية طعن نفذها فلسطيني.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
25 يونيو, 05:01 GMT
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية "وصل مشتبه به مؤخرًا إلى مركز الشرطة عند بوابة ماجلان، إحدى بوابات جبل الهيكل، وحاول على ما يبدو طعن أحدهم (دون وقوع إصابات) بعد ذلك مباشرة، تمكن المشتبه به من الهروب إلى الحرم القدسي الشريف".
وأشارت إلى أن "قوات الشرطة وشرطة حرس الحدود بدأت بالبحث عن المشتبه به لتحديد مكانه"، قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية لاحقا اعتقاله.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشرطة الإسرائيلية "اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، مسجد قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين المتواجدين فيه".
وأفادت بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، قبل أن تعتقل شابا من ساحات المسجد الأقصى المبارك.
ونفذ فلسطينيون عدة هجمات ضد إسرائيليين منذ شهر رمضان الماضي خلفت قتلى وجرحى، تزامنا مع التوترات بمحيط المسجد الأقصى مع قوات الأمن الإسرائيلية على خلفية محاولات إسرائيليين اقتحام المكان.
وتثير الاشتباكات المتكررة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المخاوف من نشوب نزاع مسلح آخر مماثل للحرب التي استمرت 11 يومًا في شهر أيار/مايو من العام الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
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