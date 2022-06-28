https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكنيست-يصوت-بالقراءة-الأولى-على-حل-نفسه-1064328854.html
الكنيست يصوت بالقراءة الأولى على حل نفسه
الكنيست يصوت بالقراءة الأولى على حل نفسه
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، على القراءة الأولى لمشروع قانون حل الكنيست الرابع والعشرين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:17+0000
2022-06-28T06:17+0000
2022-06-28T06:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
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وجاءت الموافقة في ختام ساعات طويلة من مباحثات توصل في نهايتها الائتلاف بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والمعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى اتفاق بشأن حل الكنيست، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ينص الاتفاق على أن المواعيد المحتملة للانتخابات هي 25 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولكن في هذا الوقت لم يتم تحديد أي من التواريخ التي ستجرى فيها الانتخابات.اتفق الطرفان الليلة الماضية على أن القانون الذي يمنع متهما جنائيا من تشكيل حكومة لن يتم دفعه في الكنيست الحالي، في إشارة إلى قانون كانت أطراف في الائتلاف تسعى لتمريره لمنع نتنياهو المتهم في 3 قضايا جنائية (الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال) من تشكيل الحكومة المقبلة.وتم التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست بتأييد 53 نائبا، ووفقا للتفاهمات بين الائتلاف والمعارضة، من المتوقع أن تكتمل عملية التصويت على حل الكنيست بحلول يوم غد الأربعاء.ويلزم الموافقة على تمرير قانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح ساريا.وتم الموافقة خلال جلسة الليلة الماضية على مطلب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو بزيادة تمويل الأحزاب إلى مليون شيكل لكل عضو كنيست، بدلا من 1.4 مليون حاليا (الدولار الواحد يساوي 3.40 شيكل).وفي العشرين من يونيو/حزيران الجاري، أعلن رئيس الوزراء بينيت ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد الاتفاق على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة بعد خسارة الائتلاف الأغلبية البرلمانية في الكنيست ووصوله إلى طريق مسدود.ومن المقرر أن يتولى لابيد منصب رئيس وزراء مؤقت في الفترة بعد حل الكنيست وحتى موعد الانتخابات التي ستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل منذ أبريل/نيسان 2019.وتشكل الائتلاف المتفكك في 13 يونيو/حزيران 2021 ويضم 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بما في ذلك حزب "القائمة الموحدة" العربي برئاسة منصور عباس.وكان من المقرر أن يتناوب لابيد وبينيت على رئاسة الوزراء على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/أيلول 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/بينيت-ولابيد-يعلنان-قرارهما-حل-الكنيست-الإسرائيلي-رغم-الجهود-الكبيرة-لإبقاء-الحكومة-1063932532.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو
الكنيست يصوت بالقراءة الأولى على حل نفسه
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صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، على القراءة الأولى لمشروع قانون حل الكنيست الرابع والعشرين.
وجاءت الموافقة في ختام ساعات طويلة من مباحثات توصل في نهايتها الائتلاف بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والمعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى اتفاق بشأن حل الكنيست، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
ينص الاتفاق على أن المواعيد المحتملة للانتخابات هي 25 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولكن في هذا الوقت لم يتم تحديد أي من التواريخ التي ستجرى فيها الانتخابات.
اتفق الطرفان الليلة الماضية على أن القانون الذي يمنع متهما جنائيا من تشكيل حكومة لن يتم دفعه في الكنيست الحالي، في إشارة إلى قانون كانت أطراف في الائتلاف تسعى لتمريره لمنع نتنياهو المتهم في 3 قضايا جنائية
(الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال) من تشكيل الحكومة المقبلة.
وتم التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست بتأييد 53 نائبا، ووفقا للتفاهمات بين الائتلاف والمعارضة، من المتوقع أن تكتمل عملية التصويت على حل الكنيست بحلول يوم غد الأربعاء.
ويلزم الموافقة على تمرير قانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح ساريا.
وتم الموافقة خلال جلسة الليلة الماضية على مطلب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو بزيادة تمويل الأحزاب إلى مليون شيكل لكل عضو كنيست، بدلا من 1.4 مليون حاليا (الدولار الواحد يساوي 3.40 شيكل).
وفي العشرين من يونيو/حزيران الجاري، أعلن رئيس الوزراء بينيت ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد الاتفاق على حل الكنيست
والذهاب لانتخابات مبكرة بعد خسارة الائتلاف الأغلبية البرلمانية في الكنيست ووصوله إلى طريق مسدود.
ومن المقرر أن يتولى لابيد منصب رئيس وزراء مؤقت في الفترة بعد حل الكنيست وحتى موعد الانتخابات التي ستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل منذ أبريل/نيسان 2019.
وتشكل الائتلاف المتفكك في 13 يونيو/حزيران 2021 ويضم 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بما في ذلك حزب "القائمة الموحدة" العربي برئاسة منصور عباس.
وكان من المقرر أن يتناوب لابيد وبينيت على رئاسة الوزراء على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/أيلول 2023.