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https://arabic.sputniknews.com/20220628/بايدن-حلف-الناتو-يهدد-مواقعنا-1064380820.html
بايدن: حلف الناتو يهدد مواقعنا
بايدن: حلف الناتو يهدد مواقعنا
أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، واصفا حلف شمال الأطلسي بأنه "تهديد لنفسه"، خلال بث مباشر لوكالة "رويترز". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T19:10+0000
2022-06-28T19:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال بايدن: "المحصلة النهائية هي أن حلف الناتو يهدد مواقعنا. وبعد ذلك مباشرة ، صحح رئيس البيت الأبيض عبارته قائلا إن الحلف "يحارب التهديدات ويقوي موقفه ضد التهديدات من الشرق والاختبارات من الجنوب".بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة عمرا في التاريخ، وقد قادت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه الفكري الكثيرين إلى الشك في أنه يعاني من مشاكل صحية.وتتوالى زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يلقبه الإعلام الأمريكي بـ"آلة الزلات"، مع ربطها بتقدمه في السن وسوء حالته الصحية واللياقة الذهنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/خطأ-من-بايدن-يخلط-بين-الصين-وأوكرانيا-1061139431.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن: حلف الناتو يهدد مواقعنا

19:10 GMT 28.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
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أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، واصفا حلف شمال الأطلسي بأنه "تهديد لنفسه"، خلال بث مباشر لوكالة "رويترز".
وقال بايدن: "المحصلة النهائية هي أن حلف الناتو يهدد مواقعنا. وبعد ذلك مباشرة ، صحح رئيس البيت الأبيض عبارته قائلا إن الحلف "يحارب التهديدات ويقوي موقفه ضد التهديدات من الشرق والاختبارات من الجنوب".
بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة عمرا في التاريخ، وقد قادت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه الفكري الكثيرين إلى الشك في أنه يعاني من مشاكل صحية.
وتتوالى زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يلقبه الإعلام الأمريكي بـ"آلة الزلات"، مع ربطها بتقدمه في السن وسوء حالته الصحية واللياقة الذهنية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
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