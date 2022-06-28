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https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1064379472.html
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في نطاق عملية "المخلب - القفل" العسكرية التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T18:16+0000
2022-06-28T18:16+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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وقالت الوزارة في بيان إن: "الرقيب عبد الله بيرم استشهد جراء إطلاق الإرهابيين النار في منطقة العملية"، بحسب وكالة "الأناضول".وعبر الجيش التركي عن تعازيه لأسرة العسكري وللشعب التركي وأفراد القوات المسلحة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وأكدت الوزارة أن قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مقتل-جنديين-في-اشتباكات-مع-حزب-العمال-الكردستاني-شرقي-تركيا-1064107042.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق

18:16 GMT 28.06.2022
© REUTERS / Murad Sezer انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في نطاق عملية "المخلب - القفل" العسكرية التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق.
وقالت الوزارة في بيان إن: "الرقيب عبد الله بيرم استشهد جراء إطلاق الإرهابيين النار في منطقة العملية"، بحسب وكالة "الأناضول".
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شرقي تركيا
23 يونيو, 14:27 GMT
وعبر الجيش التركي عن تعازيه لأسرة العسكري وللشعب التركي وأفراد القوات المسلحة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأكدت الوزارة أن قواتها "ستواصل الكفاح ضد الإرهاب والإرهابيين".
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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