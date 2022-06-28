https://arabic.sputniknews.com/20220628/حزب-سوداني-الجيش-الإثيوبي-قام-بعمل-جبان-تجاه-جنودنا-1064348473.html

حزب سوداني: الجيش الإثيوبي قام بعمل جبان تجاه جنودنا

حزب سوداني: الجيش الإثيوبي قام بعمل جبان تجاه جنودنا

قال حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، إن ما قام به الجيش الإثيوبي تجاه الجنود السودانيين "عمل جبان". 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T11:23+0000

2022-06-28T11:23+0000

2022-06-28T11:23+0000

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg

وأكد الحزب السوداني، اليوم الثلاثاء، أن ما قام به الجيش الإثيوبي، "عمل جبان يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.وقال نائب رئيس الحزب، مالك درار، إن الحزب يدعم الجيش السوداني ويقف معه من أجل "صون الوطن". وأدان الحزب في بيان له إعدام الجيش الإثيوبي 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه.واتهم الجيش السوداني، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".وأعلن الجيش السوداني في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".

https://arabic.sputniknews.com/20220627/السودان-بصدد-استدعاء-السفير-الإثيوبي-والشكوى-لمجلس-الأمن-احتجاجا-على-إعدام-7-من-جنوده-1064302751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم