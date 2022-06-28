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حزب سوداني: الجيش الإثيوبي قام بعمل جبان تجاه جنودنا
حزب سوداني: الجيش الإثيوبي قام بعمل جبان تجاه جنودنا
قال حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، إن ما قام به الجيش الإثيوبي تجاه الجنود السودانيين "عمل جبان". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:23+0000
2022-06-28T11:23+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكد الحزب السوداني، اليوم الثلاثاء، أن ما قام به الجيش الإثيوبي، "عمل جبان يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.وقال نائب رئيس الحزب، مالك درار، إن الحزب يدعم الجيش السوداني ويقف معه من أجل "صون الوطن". وأدان الحزب في بيان له إعدام الجيش الإثيوبي 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه.واتهم الجيش السوداني، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".وأعلن الجيش السوداني في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/السودان-بصدد-استدعاء-السفير-الإثيوبي-والشكوى-لمجلس-الأمن-احتجاجا-على-إعدام-7-من-جنوده-1064302751.html
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أخبار السودان اليوم

حزب سوداني: الجيش الإثيوبي قام بعمل جبان تجاه جنودنا

11:23 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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قال حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، إن ما قام به الجيش الإثيوبي تجاه الجنود السودانيين "عمل جبان".
وأكد الحزب السوداني، اليوم الثلاثاء، أن ما قام به الجيش الإثيوبي، "عمل جبان يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.
وقال نائب رئيس الحزب، مالك درار، إن الحزب يدعم الجيش السوداني ويقف معه من أجل "صون الوطن".
وأدان الحزب في بيان له إعدام الجيش الإثيوبي 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه.
واتهم الجيش السوداني، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
السودان بصدد استدعاء السفير الإثيوبي والشكوى لمجلس الأمن احتجاجا على إعدام 7 من جنوده
أمس, 13:44 GMT
وأعلن الجيش السوداني في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".
وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.
وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".
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