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https://arabic.sputniknews.com/20220628/خامنئي-متعجبا-أخبروني-عن-بلد-حدث-فيه-كل-ما-حدث-في-إيران-وبقي-قائما-1064370667.html
خامنئي متعجبا: أخبروني عن بلد حدث فيه كل ما حدث في إيران وبقي قائما؟
خامنئي متعجبا: أخبروني عن بلد حدث فيه كل ما حدث في إيران وبقي قائما؟
أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن إيران بلد قوي، بدليل أن كل ما مر عليه من أحداث لم تؤثر فيه ولا في عزيمته. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:59+0000
2022-06-28T14:59+0000
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
أخبار إيران
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ووفقا لوكالة فارس الإيرانية، قال خامنئي معلقا على بعض الحوادث التاريخية: "أي بلد تعرفون يمكن أن يحصل فيه كل هذه الحوادث المؤلمة ويبقى قائما؟!".وقال معلقا على مقتل محمد علي رجائي الرئيس الجديد الذي حل محل أبو الحسن بني صدر ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر بعد شهرين من مقتل السيد بهشتي إضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري في حادث سقوط طائرة كانت تقلهم: "خلال أقل من 3 أشهر واجه شعبنا كل هذه الحوادث المريرة التي لم يشهدها أي مكان".وأشاد خامنئي، بالشعب الايراني لـ "صموده المشرف كالطود الشامخ في مواجهة كل هذه الأوضاع الى جانب المسؤولين المتفانين في خدمة الشعب والشبان الغيارى الذين غيروا هذه الاوضاع بنسبة 180 درجة".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/خامنئي-إيران-لن-تتخلى-عن-نفوذها-الإقليمي-ولا-عن-قدراتها-الدفاعية-أبدا-1059717890.html
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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, أخبار إيران

خامنئي متعجبا: أخبروني عن بلد حدث فيه كل ما حدث في إيران وبقي قائما؟

14:59 GMT 28.06.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo
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أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن إيران بلد قوي، بدليل أن كل ما مر عليه من أحداث لم تؤثر فيه ولا في عزيمته.
ووفقا لوكالة فارس الإيرانية، قال خامنئي معلقا على بعض الحوادث التاريخية: "أي بلد تعرفون يمكن أن يحصل فيه كل هذه الحوادث المؤلمة ويبقى قائما؟!".
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
خامنئي: إيران لن تتخلى عن نفوذها الإقليمي ولا عن قدراتها الدفاعية أبدا
10 مارس, 11:37 GMT
وقال معلقا على مقتل محمد علي رجائي الرئيس الجديد الذي حل محل أبو الحسن بني صدر ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر بعد شهرين من مقتل السيد بهشتي إضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري في حادث سقوط طائرة كانت تقلهم: "خلال أقل من 3 أشهر واجه شعبنا كل هذه الحوادث المريرة التي لم يشهدها أي مكان".

تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي وكبار مسؤولي جهاز القضاء، لمناسبة أسبوع السلطة القضائية.

وأشاد خامنئي، بالشعب الايراني لـ "صموده المشرف كالطود الشامخ في مواجهة كل هذه الأوضاع الى جانب المسؤولين المتفانين في خدمة الشعب والشبان الغيارى الذين غيروا هذه الاوضاع بنسبة 180 درجة".
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