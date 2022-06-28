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رئيس الوزراء الإسباني: الهدف الرئيسي لقمة "الناتو" في مدريد هو "إظهار وحدة الحلف"
رئيس الوزراء الإسباني: الهدف الرئيسي لقمة "الناتو" في مدريد هو "إظهار وحدة الحلف"
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي لعقد قمة "الناتو" في مدريد هو إظهار وحدة حلفاء الكتلة على خلفية الوضع السياسي الحالي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:37+0000
2022-06-28T14:37+0000
العالم
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وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "أعتقد أن الهدف واضح: نقل رسالة (وحدة) من جانب الحلفاء (في الكتلة) وكذلك من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول المحيطين الهندي والهادئ".حدد سانشيز ثلاث مهام أو تحديات رئيسية تواجه المشاركين في القمة المزمع عقدها، وقال: "سنقوم بتحديد التهديدات وتحديد الموارد اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات وتعزيز الناتو".وستجمع قمة "الناتو"، التي ستعقد في مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران، حوالي 40 رئيس دولة وحكومة.ومن بين المشاركين 30 دولة حليفة، وأربع دول مدعوة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهي: أستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأربعة أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية و المجلس الأوروبي.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن عملية التوسع الإضافي للكتلة (الناتو) لن تجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.قالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.
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العالم, الناتو

رئيس الوزراء الإسباني: الهدف الرئيسي لقمة "الناتو" في مدريد هو "إظهار وحدة الحلف"

14:37 GMT 28.06.2022
© Youtubeبيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Youtube
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قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي لعقد قمة "الناتو" في مدريد هو إظهار وحدة حلفاء الكتلة على خلفية الوضع السياسي الحالي.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "أعتقد أن الهدف واضح: نقل رسالة (وحدة) من جانب الحلفاء (في الكتلة) وكذلك من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول المحيطين الهندي والهادئ".
حدد سانشيز ثلاث مهام أو تحديات رئيسية تواجه المشاركين في القمة المزمع عقدها، وقال: "سنقوم بتحديد التهديدات وتحديد الموارد اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات وتعزيز الناتو".
وستجمع قمة "الناتو"، التي ستعقد في مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران، حوالي 40 رئيس دولة وحكومة.
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ومن بين المشاركين 30 دولة حليفة، وأربع دول مدعوة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهي: أستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأربعة أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية و المجلس الأوروبي.

أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن سياسات "الناتو" تهدف إلى إحداث المواجهة.

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وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن عملية التوسع الإضافي للكتلة (الناتو) لن تجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
قالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.
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