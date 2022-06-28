https://arabic.sputniknews.com/20220628/عبد-اللهيان-الوجود-الصهيوني-لن-يحقق-سوى-الفتن-والفوضى-في-المنطقة-1064381058.html
عبد اللهيان: الوجود الصهيوني لن يحقق سوى الفتن والفوضى في المنطقة
عبد اللهيان: الوجود الصهيوني لن يحقق سوى الفتن والفوضى في المنطقة
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "وجود الكيان الصهيوني داخل المنطقة لن يحقق سوى إثارة الفتن وانعدام الأمن فيها". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T19:15+0000
2022-06-28T19:15+0000
2022-06-28T19:15+0000
إيران
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063480243_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_2f36834504bd012138c021927959e0a3.jpg
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لأنقرة، قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوجود الإسرائيلي في المنطقة لن يحقق سوى إثارة الفتن والفوضى.وأكدت الوكالة أن عبد اللهيان قد التقى الرئيس التركي خلال اجتماع وزراء خارجية بحر قزوين في تركمانستان، أمس الاثنين، حيث ناقش معه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وما أسماه بالتحركات الإسرائيلية الأخي رة في المنطقة.وقال وزير الخارجية الإيراني:وحول الوضع السوري، جدد عبد اللهيان للرئيس أردوغان تأكيد بلاده على الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لتقليل مخاوف تركيا الأمنية، مشيرا إلى ضرورة تجنب كافة الخيارات العسكرية واستعداد إيران لتسهيل الحوار الذي يحقق النتائج المنشودة في هذا الشأن.ومن جهته، أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحياته إلى كبار المسؤولين الإيرانيين خلال لقائه بوزير الخارجية عبد اللهيان، مشيدا بنهج الحكومة الإيرانية القاضي بتعزيز التعاون مع دول الجوار، ومتطلعا إلى زيارة طهران قريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عما-قاله-لنظيره-التركي-عن-إسرائيل-وتحركاتها-في-المنطقة-1064320727.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063480243_95:0:2042:1460_1920x0_80_0_0_c1194e0fa15dc683ca91ceb782b1788f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
عبد اللهيان: الوجود الصهيوني لن يحقق سوى الفتن والفوضى في المنطقة
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "وجود الكيان الصهيوني داخل المنطقة لن يحقق سوى إثارة الفتن وانعدام الأمن فيها".
وذكرت وكالة إرنا
، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لأنقرة، قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوجود الإسرائيلي في المنطقة لن يحقق سوى إثارة الفتن والفوضى.
وأكدت الوكالة أن عبد اللهيان
قد التقى الرئيس التركي خلال اجتماع وزراء خارجية بحر قزوين في تركمانستان، أمس الاثنين، حيث ناقش معه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وما أسماه بالتحركات الإسرائيلية الأخي رة في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني:
"خلال اللقاء مع أردوغان، أبلغته تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية، كما وجهت إليه دعوة لزيارة طهران بهدف عقد اجتماع لجنة التعاون العليا بين البلدين.
وحول الوضع السوري، جدد عبد اللهيان للرئيس أردوغان تأكيد بلاده على الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لتقليل مخاوف تركيا الأمنية، مشيرا إلى ضرورة تجنب كافة الخيارات العسكرية واستعداد إيران لتسهيل الحوار الذي يحقق النتائج المنشودة في هذا الشأن.
ومن جهته، أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
، تحياته إلى كبار المسؤولين الإيرانيين خلال لقائه بوزير الخارجية عبد اللهيان، مشيدا بنهج الحكومة الإيرانية القاضي بتعزيز التعاون مع دول الجوار، ومتطلعا إلى زيارة طهران قريبا.