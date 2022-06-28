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https://arabic.sputniknews.com/20220628/مسؤول-في-الصحة-العالمية-ينذر-بمصير-سيء-للمصابين-بكورونا-عدة-مرات-1064364716.html
مسؤول في "الصحة العالمية" ينذر بمصير سيء للمصابين بكورونا عدة مرات
مسؤول في "الصحة العالمية" ينذر بمصير سيء للمصابين بكورونا عدة مرات
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إنه كلما زاد عدد مرات إصابة الشخص بفيروس "كورونا" المستجد، زادت احتمالية أن يكون الشخص "غير محظوظ"، ويعاني من آثار صحية... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:03+0000
2022-06-28T14:03+0000
فيروس كورونا
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وأضاف المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن (كوفيد)، ديفيد نابارو، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أنه "كلما زاد عدد المرات التي تصاب فيها بكورونا، زاد احتمال أن تكون غير محظوظ وينتهي بك الأمر مع (كوفيد-19) لفترة طويلة، وهو الشيء الذي لا يريده أحد منا لأنه يمكن أن يكون خطيرا للغاية".وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، حذرت في وقت سابق، من أن أعراض (كوفيد-19) طويلة المدى تحدث عندما يصاب شخص مصاب بـ"كورونا" بأعراض تظل ملازمة له لفترة طويلة، والتي من الممكن أن تستمر لأسابيع أو شهور، بل وتختفي وتعود.كما لفتت المراكز إلى أنه من المرجح أن يعاني الأشخاص من مرض (كوفيد-19) طويل المدى إذا كان لديهم عدوى أولية أكثر خطورة، أو لديهم مشاكل صحية أساسية، أو غير حاصلين على التطعيم، أو يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة أثناء المرض أو بعده.وأكد المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لشأن (كوفيد)، ديفيدي نابارو، في تصريحات لـ"سكاي نيوز" أن فيروس "كورونا" المستجد أصبح "مصدر إزعاج" لمعظم الناس بدلا من كونه "يهدد الحياة" في الوقت الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الصحة-العالمية-الوقت-ليس-مناسبا-لخفض-تدابير-مواجهة-كورونا-1061167488.html
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فيروس كورونا, منوعات, مجتمع, منظمة الصحة العالمية

مسؤول في "الصحة العالمية" ينذر بمصير سيء للمصابين بكورونا عدة مرات

14:03 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
منظمة الصحة العالمية
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إنه كلما زاد عدد مرات إصابة الشخص بفيروس "كورونا" المستجد، زادت احتمالية أن يكون الشخص "غير محظوظ"، ويعاني من آثار صحية طويلة المدى من (كوفيد-19)
وأضاف المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن (كوفيد)، ديفيد نابارو، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أنه "كلما زاد عدد المرات التي تصاب فيها بكورونا، زاد احتمال أن تكون غير محظوظ وينتهي بك الأمر مع (كوفيد-19) لفترة طويلة، وهو الشيء الذي لا يريده أحد منا لأنه يمكن أن يكون خطيرا للغاية".
وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، حذرت في وقت سابق، من أن أعراض (كوفيد-19) طويلة المدى تحدث عندما يصاب شخص مصاب بـ"كورونا" بأعراض تظل ملازمة له لفترة طويلة، والتي من الممكن أن تستمر لأسابيع أو شهور، بل وتختفي وتعود.
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا لخفض تدابير مواجهة كورونا
13 أبريل, 15:38 GMT
كما لفتت المراكز إلى أنه من المرجح أن يعاني الأشخاص من مرض (كوفيد-19) طويل المدى إذا كان لديهم عدوى أولية أكثر خطورة، أو لديهم مشاكل صحية أساسية، أو غير حاصلين على التطعيم، أو يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة أثناء المرض أو بعده.
وأكد المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لشأن (كوفيد)، ديفيدي نابارو، في تصريحات لـ"سكاي نيوز" أن فيروس "كورونا" المستجد أصبح "مصدر إزعاج" لمعظم الناس بدلا من كونه "يهدد الحياة" في الوقت الحالي.
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