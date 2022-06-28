https://arabic.sputniknews.com/20220628/-لافروف-قرار-انضمام-إيران-والأرجنتين-إلى-بريكس-سيتخذ-بالإجماع-1064359930.html
لافروف: قرار انضمام إيران والأرجنتين إلى "بريكس" سيتخذ بالإجماع
لافروف: قرار انضمام إيران والأرجنتين إلى "بريكس" سيتخذ بالإجماع
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن قرار دخول الأرجنتين وإيران إلى "بريكس" سيتخذ بالإجماع، مؤكدا أن هاتين الدولتين مرشحتان جديرتان. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:07+0000
2022-06-28T13:07+0000
2022-06-28T13:07+0000
العالم
روسيا
بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062171299_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fa7852631e1d1a860503d64c32542a2a.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع كل من الأرجنتين وإيران مرشحتان جديرتان ومحترمتان، وكذلك عدد من الدول الأخرى التي تم ذكرها أيضا في المناقشات، لكن القرار سيُتخذ بالإجماع".وبين لافروف أن روسيا أكدت استعدادها للنظر في توسيع هذه الرابطة. وأضاف أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أشار في خطاباته إلى مبررات هذه المناقشات وحسن توقيتها".وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الصين تدعم بنشاط توسيع مجموعة البريكس.أعلنت إيران، أمس الاثنين، تقديمها طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، عبر قناته في "تلغرام"، إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب للحصول على عضوية في "بريكس".منذ العام 2009، وتحديدًا منذ تدشين مجموعة بريكس (تضم حاليًا دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/إيران-تقدم-طلبا-للحصول-على-عضوية-في-البريكس-1064318347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062171299_132:0:1917:1339_1920x0_80_0_0_ba02ed73d7da36da92ab1062ea448a7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, بريكس
لافروف: قرار انضمام إيران والأرجنتين إلى "بريكس" سيتخذ بالإجماع
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن قرار دخول الأرجنتين وإيران إلى "بريكس" سيتخذ بالإجماع، مؤكدا أن هاتين الدولتين مرشحتان جديرتان.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع كل من الأرجنتين وإيران مرشحتان جديرتان ومحترمتان، وكذلك عدد من الدول الأخرى التي تم ذكرها أيضا في المناقشات، لكن القرار سيُتخذ بالإجماع".
"الأهم هو أن العملية التحضيرية قد انطلقت والمعيار الرئيسي هنا سيكون أولا وقبل كل شيء ضمان مزيد من الكفاءة وزيادة الأثر العملي على عمل هذا الهيكل".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وبين لافروف أن روسيا أكدت استعدادها للنظر في توسيع هذه الرابطة. وأضاف أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أشار في خطاباته إلى مبررات هذه المناقشات وحسن توقيتها".
وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الصين تدعم بنشاط توسيع
مجموعة البريكس.
"أعربت العديد من الدول، بما في ذلك إيران والأرجنتين، عن استعدادها للانضمام إلى البريكس. وبصفتها رئيسا لمجموعة "بريكس" هذا العام، تدعم الصين بنشاط دول البريكس في إطلاق عملية توسيع العضوية".
تشاو ليجيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
أعلنت إيران، أمس الاثنين، تقديمها طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، عبر قناته في "تلغرام"، إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب
للحصول على عضوية في "بريكس".
منذ العام 2009، وتحديدًا منذ تدشين مجموعة بريكس (تضم حاليًا دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.