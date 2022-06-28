https://arabic.sputniknews.com/20220628/437-مليون-دولار-منحة-أمريكية-لدعم-برامج-خفض-فاقد-المياه-في-الأردن-1064351877.html
437 مليون دولار منحة أمريكية لدعم برامج خفض فاقد المياه في الأردن
437 مليون دولار منحة أمريكية لدعم برامج خفض فاقد المياه في الأردن
رفعت الوكالة الأمريكية الدولية منحتها الموجهة لدعم برامج خفض فاقد المياه في الأردن إلى 227 مليون دولار. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:40+0000
2022-06-28T11:40+0000
2022-06-28T11:44+0000
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ووفقا لموقع عمون الأدرني فإن الوكالة رفعت منحتها إلى 227 مليون دولار، بعد أن كانت 152 مليون دولار، ليصبح إجمالي اتفاقياتها الثلاث 437 مليون دولار.وقد وقع اليوم الثلاثاء، وزير المياه والري الأردني محمد النجار تعديلا للاتفاقية الإطارية الثالثة، لمنحة الوكالة الأمريكية الدولية، وذلك مع مديرة الوكالة شري كارلين.المنحة الخاصة بتمويل برامج خفض فاقد المياه في الأردن، نص التعديل الذي تم توقيعه لها على رفع قيمة التمويل من 152 مليون دولار إلى 227 مليون دولار، لتصبح القيمة الإجمالية لاتفاقياتها الثلاث 437 مليون دولار.وقال الوزير الأردني: "مشاريع المنحة ستغطي كافة محافظات المملكة وسيتم الاستفادة من المبلغ الإضافي بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية وإعادة هيكلة شبكات المياه في شركات المياه الثلاث، وكذلك في سلطة وادي الأردن بما يقلل من الفاقد المائي ويحقق استدامة لمصادر المياه ويوفر كميات إضافية".وأكد في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، لافتا إلى أن الدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار، مشيرا إلى أن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.
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أخبار الأردن, مياه
437 مليون دولار منحة أمريكية لدعم برامج خفض فاقد المياه في الأردن
11:40 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
رفعت الوكالة الأمريكية الدولية منحتها الموجهة لدعم برامج خفض فاقد المياه في الأردن إلى 227 مليون دولار.
ووفقا لموقع عمون الأدرني
فإن الوكالة رفعت منحتها إلى 227 مليون دولار، بعد أن كانت 152 مليون دولار، ليصبح إجمالي اتفاقياتها الثلاث 437 مليون دولار.
وقد وقع اليوم الثلاثاء، وزير المياه والري الأردني محمد النجار تعديلا للاتفاقية
الإطارية الثالثة، لمنحة الوكالة الأمريكية الدولية، وذلك مع مديرة الوكالة شري كارلين.
المنحة الخاصة بتمويل برامج خفض فاقد المياه في الأردن، نص التعديل الذي تم توقيعه لها على رفع قيمة التمويل من 152 مليون دولار إلى 227 مليون دولار، لتصبح القيمة الإجمالية لاتفاقياتها الثلاث 437 مليون دولار.
وتستهدف تلك المنحة "تغطية مشاريع إضافية بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة إنجازات تخفيض المياه وخفض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا بما يتماشى مع استراتيجية تخفيض الفاقد".
وقال الوزير الأردني: "مشاريع المنحة ستغطي كافة محافظات المملكة وسيتم الاستفادة من المبلغ الإضافي بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية وإعادة هيكلة شبكات المياه في شركات المياه الثلاث، وكذلك في سلطة وادي الأردن بما يقلل من الفاقد المائي ويحقق استدامة لمصادر المياه ويوفر كميات إضافية".
يشار إلى أن الأردن يعاني شحا مائيا، لدرجة دفعت ناجح العدوان، مقرر لجنة المياه والزراعة والبادية في مجلس النواب الأردني، إلى التأكيد على أن بلاده تعاني فقرًا مائيًا.
وأكد في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا
لهذا القطاع، لافتا إلى أن الدولة قادرة على الخروج من أزمتها المائية هذا الصيف بكل هدوء واقتدار، مشيرا إلى أن ملف المياه تديره الدولة بشكل جيد، وهناك مياه مخزنة ومتوفرة، والأردن لديه عدة مصادر ومشاريع للمياه في البحر المتوسط، لكنه يسعى دائمًا لتوفير المياه بأمان من أي مصدر.