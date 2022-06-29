https://arabic.sputniknews.com/20220629/الأمن-العام-السعودي-يحذر-من-القدوم-للحج-بدون-تصريح-1064397147.html
الأمن العام السعودي يحذر من القدوم للحج بدون تصريح
الأمن العام السعودي يحذر من القدوم للحج بدون تصريح
أعلن الأمن العام السعودي، تغريم كل من يتم ضبطه قادما إلى الحج دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10000ريال. (1 دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي) 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:02+0000
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وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، إنه "تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10000 ريال".ودعا الشويرخ، بحسب موقع "عاجل" السعودي، المواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدًا أن "رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين".وتصدرت دولة قطر قائمة تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم 1443، بتكلفة تبدأ من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا).وقال موقع قناة "الجزيرة"، الخميس الماضي، إن تكلفة الحج هذا العام سجلت ارتفاعاً في معظم الدول العربية، وذلك لعدة أسباب، أهمها التضخم العالمي وارتفاع أسعار الرحلات الجوية في جميع الشركات في المنطقة والعالم، وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/السعودية-تحدد-موعد-تحري-هلال-ذي-الحجة-1064310112.html
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الأمن العام السعودي يحذر من القدوم للحج بدون تصريح
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أعلن الأمن العام السعودي، تغريم كل من يتم ضبطه قادما إلى الحج دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10000ريال. (1 دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي)
وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، إنه "تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10000 ريال".
ودعا الشويرخ، بحسب موقع "عاجل
" السعودي، المواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدًا أن "رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين".
وتصدرت دولة قطر قائمة تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم 1443، بتكلفة تبدأ من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا).
وقال موقع قناة "الجزيرة"، الخميس الماضي، إن تكلفة الحج
هذا العام سجلت ارتفاعاً في معظم الدول العربية، وذلك لعدة أسباب، أهمها التضخم العالمي وارتفاع أسعار الرحلات الجوية في جميع الشركات في المنطقة والعالم، وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.