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الرئيس الفلسطيني يشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر الشهر المقبل
الرئيس الفلسطيني يشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر الشهر المقبل
أعلنت السفارة الفلسطينية بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس، سيشارك في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر الشهر المقبل. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T20:57+0000
2022-06-29T20:57+0000
أخبار فلسطين اليوم
الجزائر
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جاء هذا في تصريحات لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقالت أبو عطية إن مشاركة الرئيس الفلسطيني الأشقاء في الجزائر بهذه الذكرى في 5 يوليو/ حزيران تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.وأشار إلى أن مشاركة عباس في الاحتفالات تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وأوضح السفير الفلسطيني أن عباس سيبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/محمود-عباس-ومحمد-بن-زايد-يعزيان-رئيس-إسرائيل-في-وفاة-والدته-1055936943.html
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أخبار فلسطين اليوم, الجزائر

الرئيس الفلسطيني يشارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر الشهر المقبل

20:57 GMT 29.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . POOL
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أعلنت السفارة الفلسطينية بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس، سيشارك في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر الشهر المقبل.
جاء هذا في تصريحات لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
محمود عباس ومحمد بن زايد يعزيان رئيس إسرائيل في وفاة والدته
12 يناير, 20:50 GMT
وقالت أبو عطية إن مشاركة الرئيس الفلسطيني الأشقاء في الجزائر بهذه الذكرى في 5 يوليو/ حزيران تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.
وأشار إلى أن مشاركة عباس في الاحتفالات تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضح السفير الفلسطيني أن عباس سيبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.
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