https://arabic.sputniknews.com/20220629/السعودية-إحباط-تهريب-أكثر-من-35-مليون-قرص-مخدر-1064425123.html
السعودية... إحباط تهريب أكثر من 3.5 مليون قرص مخدر
السعودية... إحباط تهريب أكثر من 3.5 مليون قرص مخدر
أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تهريب أكثر من 3.5 مليون قرص مخدر. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:06+0000
2022-06-29T16:06+0000
2022-06-29T16:06+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3.510.000) قرص إمفيتامين مخدر.وأضاف أنه تم ضبط المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الإسلامي.وأشار إلى أن الأٌقراص المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة 3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و4 مواطنين.وأكد أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/إحباط-تهريب-33-مليون-قرص-مخدر-في-السعودية-بشحنة-ثمار-ليمون-فيديو-1060356047.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... إحباط تهريب أكثر من 3.5 مليون قرص مخدر
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أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تهريب أكثر من 3.5 مليون قرص مخدر.
وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3.510.000) قرص إمفيتامين مخدر.
وأضاف أنه تم ضبط المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الإسلامي.
وأشار إلى أن الأٌقراص المخدرة
كانت مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة 3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و4 مواطنين.
وأكد أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.