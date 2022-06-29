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تقرير أمريكي عن إصابات كورونا يصنف الكويت ضمن الدول عالية المخاطر
تقرير أمريكي عن إصابات كورونا يصنف الكويت ضمن الدول عالية المخاطر
كشف التحديث الأسبوعي لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية "سي دي سي" حول إصابات كورونا، أن دولة الكويت أصبحت ضمن الدول عالية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:10+0000
2022-06-29T13:10+0000
العالم العربي
الكويت
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وأوضح التقرير أن الكويت أصبحت في المستوى الثالث لإصابات كورونا مع دول أوروبية أخرى، بينما أكدت وزارة الصحة الكويتية أن وضع الوباء في البلاد مطمئن ولا يؤثر على السفر، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء.وتصنف المراكز الأمريكية وضع إصابات كورونا في الدول المختلفة وفقا لـ 4 مستويات، أخطرها المستوى الرابع، بينما تصنف الدول الموجودة في المستوى الثالث بـ "عالية المخاطر".ويتم تصنيف الدول الأعلى في معدلات إصابات كورونا في المستوى الثالث بصورة عامة في الوقت الراهن، بينما يتم تعطيل المستوى الرابع لاستخدامه لاحقا لوصف أي تغيير ضخم في معدلات الإصابات.ويأتي تصنيف "سي دي سي" بعدما كانت الكويت في المستوى الأول، قبل أشهر، أي الأقل خطورة في إصابات كورونا، حسبما ذكرت الصحيفة، التي نقلت عن مصادر صحية كويتية تأكيدها أنه لن يكون لذلك تداعيات تستوجب فرض قيود على السفر.
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العالم العربي, الكويت

تقرير أمريكي عن إصابات كورونا يصنف الكويت ضمن الدول عالية المخاطر

13:10 GMT 29.06.2022
© AFP 2022مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022
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كشف التحديث الأسبوعي لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية "سي دي سي" حول إصابات كورونا، أن دولة الكويت أصبحت ضمن الدول عالية المخاطر التي تسجل 100 إصابة لكل 100 ألف من سكانها.
وأوضح التقرير أن الكويت أصبحت في المستوى الثالث لإصابات كورونا مع دول أوروبية أخرى، بينما أكدت وزارة الصحة الكويتية أن وضع الوباء في البلاد مطمئن ولا يؤثر على السفر، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء.
وتصنف المراكز الأمريكية وضع إصابات كورونا في الدول المختلفة وفقا لـ 4 مستويات، أخطرها المستوى الرابع، بينما تصنف الدول الموجودة في المستوى الثالث بـ "عالية المخاطر".
مطار الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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ويتم تصنيف الدول الأعلى في معدلات إصابات كورونا في المستوى الثالث بصورة عامة في الوقت الراهن، بينما يتم تعطيل المستوى الرابع لاستخدامه لاحقا لوصف أي تغيير ضخم في معدلات الإصابات.
ويأتي تصنيف "سي دي سي" بعدما كانت الكويت في المستوى الأول، قبل أشهر، أي الأقل خطورة في إصابات كورونا، حسبما ذكرت الصحيفة، التي نقلت عن مصادر صحية كويتية تأكيدها أنه لن يكون لذلك تداعيات تستوجب فرض قيود على السفر.
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