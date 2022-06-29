https://arabic.sputniknews.com/20220629/تقرير-أمريكي-عن-إصابات-كورونا-يصنف-الكويت-ضمن-الدول-عالية-المخاطر-1064415107.html

تقرير أمريكي عن إصابات كورونا يصنف الكويت ضمن الدول عالية المخاطر

تقرير أمريكي عن إصابات كورونا يصنف الكويت ضمن الدول عالية المخاطر

كشف التحديث الأسبوعي لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية "سي دي سي" حول إصابات كورونا، أن دولة الكويت أصبحت ضمن الدول عالية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T13:10+0000

2022-06-29T13:10+0000

2022-06-29T13:10+0000

العالم العربي

الكويت

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وأوضح التقرير أن الكويت أصبحت في المستوى الثالث لإصابات كورونا مع دول أوروبية أخرى، بينما أكدت وزارة الصحة الكويتية أن وضع الوباء في البلاد مطمئن ولا يؤثر على السفر، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء.وتصنف المراكز الأمريكية وضع إصابات كورونا في الدول المختلفة وفقا لـ 4 مستويات، أخطرها المستوى الرابع، بينما تصنف الدول الموجودة في المستوى الثالث بـ "عالية المخاطر".ويتم تصنيف الدول الأعلى في معدلات إصابات كورونا في المستوى الثالث بصورة عامة في الوقت الراهن، بينما يتم تعطيل المستوى الرابع لاستخدامه لاحقا لوصف أي تغيير ضخم في معدلات الإصابات.ويأتي تصنيف "سي دي سي" بعدما كانت الكويت في المستوى الأول، قبل أشهر، أي الأقل خطورة في إصابات كورونا، حسبما ذكرت الصحيفة، التي نقلت عن مصادر صحية كويتية تأكيدها أنه لن يكون لذلك تداعيات تستوجب فرض قيود على السفر.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/الكويت-تلغي-شرط-التلقيح-أو-الخضوع-لمسحة-طبية-ضد-كورونا-للقادمين-من-الخارج-1061676789.html

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العالم العربي, الكويت