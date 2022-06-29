https://arabic.sputniknews.com/20220629/رؤساء-خماسية-دول-بحر-قزوين-يتفقون-على-استخدامه-للأهداف-السلمية-وضمان-أمن-المنطقة-1064419280.html

رؤساء خماسية دول بحر قزوين يتفقون على استخدامه "للأهداف السلمية وضمان أمن المنطقة"

رؤساء خماسية دول بحر قزوين يتفقون على استخدامه "للأهداف السلمية وضمان أمن المنطقة"

اتفق رؤساء دول بحر قزوين، خلال قمتهم السادسة المنعقدة في العاصمة التركمانية عشق آباد، اليوم الأربعاء، على استخدام بحر قزوين في الأغراض السلمية وتوفير الأمن في... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T14:16+0000

2022-06-29T14:16+0000

2022-06-29T14:16+0000

روسيا

كازاخستان

إيران

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ألماتي- سبوتنيك. وجاء في بيان القمة: "أكد الرؤساء مجددا أن أنشطة الدول المشاطئة المطلة على بحر قزوين ستتم على أساس مبادئ تقتضي استخدام بحر قزوين للأغراض السلمية، وتحويله إلى منطقة سلام وحسن جوار وصداقة و تعاون، وحل جميع القضايا المتعلقة به بالطرق السلمية".كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن احترام السيادة، وسلامة الأراضي، والاستقلال، والمساواة في السيادة بين الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، والاحترام المتبادل، والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض، وكذلك بشأن ضمان الأمن والاستقرار في منطقة بحر قزوين.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة دول بحر قزوين بأنها مهمة للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا كان أول اجتماع مباشر تقريبا بعد الوباء.وتوجه بوتين جوا إلى العاصمة التركمانية اليوم الأربعاء في 29 حزيران/يونيو لحضور قمة بحر قزوين.وقال الرئيس الروسي: "إن قمة دول بحر قزوين حدث مهم جدا لدولنا والمنطقة بأسرها. وأنا متأكد من أنها ستكون مفيدة".وأضاف بوتين: "في صيغة وجه لوجه، هذا، في رأيي، يكاد يكون أول اجتماع منذ بداية الوباء".

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