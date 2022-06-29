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https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-كازاخستان-يقترح-إنشاء-مركز-غذائي-خاص-بدول-بحر-قزوين-1064410164.html
رئيس كازاخستان يقترح إنشاء "مركز غذائي" خاص بدول بحر قزوين
رئيس كازاخستان يقترح إنشاء "مركز غذائي" خاص بدول بحر قزوين
اقترح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن تنشئ دول بحر قزوين مركزًا غذائيًا لزيادة التجارة المتبادلة بأقل تكلفة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:32+0000
2022-06-29T12:32+0000
كازاخستان
روسيا
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ويشارك توكاييف، اليوم الأربعاء، في القمة السادسة لرؤساء دول بحر قزوين، في عاصمة تركمانستان عشق آباد.وصرح توكاييف في اجتماع موسع: "من أجل تعزيز التفاعل التجاري بين دولنا، من الضروري تطوير بنية تحتية لوجستية حديثة باستمرار، لذلك، نقترح إنشاء مركز غذائي لبحر قزوين من شأنه زيادة التجارة المتبادلة بأقل تكلفة ممكنة".ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق آباد، وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين في وقت سابق، إن الجانب الروسي يتوقع أن يتبنى قادة الدول المشاركة، عقب القمة، بيانًا بشأن المواقف المتفق عليها بشأن تطوير التعاون في المنطقة.كما يجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في موقع القمة، وهكذا، خلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقلي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين، ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-يصف-قمة-قزوين-بالهامة-للمنطقة-1064405024.html
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كازاخستان, روسيا

رئيس كازاخستان يقترح إنشاء "مركز غذائي" خاص بدول بحر قزوين

12:32 GMT 29.06.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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اقترح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن تنشئ دول بحر قزوين مركزًا غذائيًا لزيادة التجارة المتبادلة بأقل تكلفة.
ويشارك توكاييف، اليوم الأربعاء، في القمة السادسة لرؤساء دول بحر قزوين، في عاصمة تركمانستان عشق آباد.
"كازاخستان لديها القدرة على زيادة تصدير اللحوم ومنتجات الألبان".
وصرح توكاييف في اجتماع موسع: "من أجل تعزيز التفاعل التجاري بين دولنا، من الضروري تطوير بنية تحتية لوجستية حديثة باستمرار، لذلك، نقترح إنشاء مركز غذائي لبحر قزوين من شأنه زيادة التجارة المتبادلة بأقل تكلفة ممكنة".
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة
11:14 GMT
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق آباد، وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين في وقت سابق، إن الجانب الروسي يتوقع أن يتبنى قادة الدول المشاركة، عقب القمة، بيانًا بشأن المواقف المتفق عليها بشأن تطوير التعاون في المنطقة.
كما يجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في موقع القمة، وهكذا، خلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقلي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين، ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
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