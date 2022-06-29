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https://arabic.sputniknews.com/20220629/سلطة-روسية-في-قمة-الناتو-1064407404.html
سلطة روسية في قمة الناتو
سلطة روسية في قمة الناتو
فاجأت "السلطة الروسية" المسؤولين الغربيين في قمة "الناتو" عندما كانت حاضرة ضمن قائمة وجبات الطعام المقدمة للمجتمعين في مدريد. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:22+0000
2022-06-29T12:22+0000
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وبحسب ما نشرت "رويترز" فقد سادت حالة من الارتباك وسط المسؤولين المشاركين في الحدث عندما ظهرت "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية" في قائمة الطعام المقدمة للمشاركين في الاجتماع، لتتصدر القائمة وبسعر وصل لـ8 يورو لكل وجبة.
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سلطة روسية في قمة الناتو

12:22 GMT 29.06.2022
© Sputnikسلطة روسية في قمة الناتو
سلطة روسية في قمة الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
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فاجأت "السلطة الروسية" المسؤولين الغربيين في قمة "الناتو" عندما كانت حاضرة ضمن قائمة وجبات الطعام المقدمة للمجتمعين في مدريد.
وبحسب ما نشرت "رويترز" فقد سادت حالة من الارتباك وسط المسؤولين المشاركين في الحدث عندما ظهرت "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية" في قائمة الطعام المقدمة للمشاركين في الاجتماع، لتتصدر القائمة وبسعر وصل لـ8 يورو لكل وجبة.
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