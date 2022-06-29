https://arabic.sputniknews.com/20220629/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-انتقال-جدري-القردة-للأطفال-والسيدات-الحوامل--1064431254.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتقال جدري القردة للأطفال والسيدات الحوامل
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتقال جدري القردة للأطفال والسيدات الحوامل
دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى توخي الحذر لضمان عدم انتشار مرض جدري القردة بين الفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال والسيدات. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T18:14+0000
2022-06-29T18:14+0000
2022-06-29T18:14+0000
جدري القردة
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة قوله: "أشعر بالقلق بشأن الانتشار المستمر لأن ذلك يشيرا إلى أن الفيروس يعزز نفسه ويمكن أن ينتقل لفئات أكثر عرضة للخطر بما في ذلك الأطفال ومن يعانون من نقص المناعة والسيدات الحوامل".وأضاف: "بدأنا نرى هذا، مع إصابة العديد من الأطفال بالفعل". وسجلت بريطانيا إصابتين بين أشخاص دون سن الـ 18.وقالت المنظمة إن مكافحة فيروس جدري القردة بحاجة لجهود مكثفة، داعية إلى جمع موسع للبيانات المتعلقة بكيفية عمل اللقاحات ضد الفيروس، ومشاركتها.وكانت المنظمة أعلنت يوم الأحد الماضي، أن مرض جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.وقالت المنظمة على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تفشي جدري القردة "يثير القلق" لكنه حتى الآن "لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية".وبلغ عدد الإصابات المؤكدة لهذا المرض 3200 حالة، حتى يوم الأحد الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/دراسة-تحذر-من-أن-جدري-القردة-قد-يطور-طفرات-غير-متوقعة-1064153939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتقال جدري القردة للأطفال والسيدات الحوامل
تابعنا عبر
دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى توخي الحذر لضمان عدم انتشار مرض جدري القردة بين الفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال والسيدات.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة قوله: "أشعر بالقلق بشأن الانتشار المستمر لأن ذلك يشيرا إلى أن الفيروس يعزز نفسه ويمكن أن ينتقل لفئات أكثر عرضة للخطر بما في ذلك الأطفال ومن يعانون من نقص المناعة والسيدات الحوامل".
وأضاف: "بدأنا نرى هذا، مع إصابة العديد من الأطفال بالفعل". وسجلت بريطانيا إصابتين بين أشخاص دون سن الـ 18.
وقالت المنظمة إن مكافحة فيروس جدري القردة
بحاجة لجهود مكثفة، داعية إلى جمع موسع للبيانات المتعلقة بكيفية عمل اللقاحات ضد الفيروس، ومشاركتها.
وكانت المنظمة أعلنت يوم الأحد الماضي، أن مرض جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت المنظمة على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تفشي جدري القردة "يثير القلق" لكنه حتى الآن "لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية".
وبلغ عدد الإصابات المؤكدة لهذا المرض 3200 حالة، حتى يوم الأحد الماضي.