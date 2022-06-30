https://arabic.sputniknews.com/20220630/أكاديمي-اعتراف-سوريا-باستقلال-لوغانسك-ودونيتسك-يأتي-ضمن-تحالف-استراتيجي-مع-روسيا-من-خمسين-عاما-1064452990.html

أكاديمي: اعتراف سوريا باستقلال لوغانسك ودونيتسك يأتي ضمن تحالف استراتيجي مع روسيا من خمسين عاما

أكاديمي: اعتراف سوريا باستقلال لوغانسك ودونيتسك يأتي ضمن تحالف استراتيجي مع روسيا من خمسين عاما

قال الأكاديمي والمحلل السياسي السوري، الدكتور فريد سعدون، إن الاعتراف السوري باستقلال لوغانسك ودونيتسك شيء طبيعي جدا، ويأتي ضمن تحالف سوري روسي استراتيجي من... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T10:05+0000

2022-06-30T10:05+0000

2022-06-30T10:16+0000

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وأوضح الدكتور فريد سعدون، في تصريحات خاصة مع وكالة سوبتنيك، أن "التضامن شيء طبيعي في حال أن المشلكة التي تواجه روسيا وسوريا واحدة"، لافتا إلى أن "استقلال لوغانسك ودونيتسك جاء ليكونان بعيدان عن هيمنة أوكرانيا ودول الناتو ويحقق الأمن الروسي.وأضاف أن "المنطقة الشرقية لأوكرانيا تمثل غالبية روسية وليس أوكرانية، ومن السهل أن تنضم هذه المناطق إلى روسيا".وتابع: "سوريا تعاني من نفس المشكلة وتتعرض لنفس المخاطر على حدودها الخارجية"، مشيرا إلى التدخلات الخارجية من قبل الأتراك ودول أخرى من منظمات إرهابية.ورأى الأكاديمي والمحلل السياسي السوري، أنه "لم يكن لأوكرانيا أي وجود وهي في الأصل تابعة للاتحاد السوفيتي وجزء من الإمبراطورية الروسية"، مؤكدا أنها تشكل خطرا كبيرا على روسيا وخاصة في ظل تقدم الناتو إلى الحدود.وختم الدكتور فريد سعدون، تصريحاته بالقول إن "أوكرنيا لها مواقف مضادة للمصالح الروسية باستقدام قوات الناتو أو بالتقديم لطلب الانضام إلى الحلف"، مؤكدأ أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا تصب في مصلحة وضمان الأمن القومي الروسي لأن الناتو كان سيصبح على حدودها.وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأربعاء الماضي، قرار سورية الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وسبق الاعتراف الرسمي علاقات معلنة بين الطرفين، حيث صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.وأضاف بوشيلين، في 17 يونيو/ حزيران: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد باشر العمل فعلا، فقد تم تبسيط المهمة أيضًا من حيث العنصر اللوجستي"، مشددا على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بطلب توريد الحبوب".

https://arabic.sputniknews.com/20220629/سوريا-تقرر-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1064415678.html

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