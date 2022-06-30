https://arabic.sputniknews.com/20220630/قطر-تؤكد-أن-الحجوزات-على-أماكن-الإقامة-خلال-كأس-العالم-2022-لم-تكتمل-بعد-1064443561.html

قطر تؤكد أن الحجوزات على أماكن الإقامة خلال كأس العالم 2022 "لم تكتمل بعد"

قطر تؤكد أن الحجوزات على أماكن الإقامة خلال كأس العالم 2022 "لم تكتمل بعد"

أكد مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم في قطر، عمر الجابر، أن "الحجوزات لم تكتمل بعد في الفنادق والغرف المخصصة للمشجعين وأنها قد... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T08:05+0000

2022-06-30T08:05+0000

2022-06-30T08:05+0000

أخبار قطر اليوم

بطولة كأس العالم 2022

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وقال الجابر إن "عدد الحجوزات يبلغ أكثر من 250 ألفا"، مضيفا أن هناك "أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا، لكن هذا العدد يجب أن يصل في نهاية المطاف إلى 130 ألفا أو 140 ألفا"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.واضطرت قطر إلى بناء العديد من المساكن الدائمة والموقتة لمونديال 2022، وقال الجابر، إن "85 بالمئة من المواقع قد اكتملت وأن آخرها سيكون "في نهاية أغسطس/ آب المقبل"، مؤكدا أنه "سيتم إغلاق قطر أمام الزوار الذين لا يحملون تذاكر المباريات.وكان منظمو كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، قالوا إن نحو 1.2 مليون تذكرة لمنافسات البطولة الكروية الأهم بيعت بالفعل حتى الآن، وهو رقم قياسي للمبيعات يسجل لأول مرة.وذكر حسن الذوادي، كبير منظمي التذاكر في منتدى قطر الاقتصادي: "أعتقد أنه تم بالفعل شراء 1.2 مليون تذكرة"، وهو رقم أكده مسؤولو اللجنة المنظمة، بحسب ما نقلته "فرانس برس".تنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022