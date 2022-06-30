https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-أوروبا-تعاني-من-العقوبات-ضد-روسيا-وأمريكا-تريد-إضعافها-كمنافس-1064465145.html

لافروف: أوروبا "تعاني" من العقوبات ضد روسيا وأمريكا تريد "إضعافها كمنافس"

لافروف: أوروبا "تعاني" من العقوبات ضد روسيا وأمريكا تريد "إضعافها كمنافس"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن أوروبا "تعاني" من العقوبات التي تروج لها الولايات المتحدة ضد روسيا أكثر بكثير من الولايات المتحدة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T13:42+0000

2022-06-30T13:42+0000

2022-06-30T13:53+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وشدد لافروف على أن "الولايات المتحدة تتأثر سلبيا من عقوباتها، ولكن أوروبا تعاني أكثر بكثير من هذه العقوبات".تابع لافروف: "الهدف من ضغط العقوبات الذي تمارسه الولايات المتحدة هو إضعاف ليس روسيا فحسب، ولكن أيضًا أوروبا كمنافس".واعتبر لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مينسك مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن روسيا وبيلاروسيا تشعران "بقلق بالغ" إزاء أنشطة حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودهما، وخاصة في دول البلطيق وبولندا.وتابع لافروف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أنشطة الناتو في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا، وفي المقام الأول في دول البلطيق وبولندا، وتشاطرنا بيلاروسيا الرأي نفسه، ومثل هذه الأعمال ذات طبيعة مواجهة علنية، وتؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر وتشرذم المنطقة في مجال الأمن والتعاون الأوروبي، الأمر الذي يؤدي بالضبط إلى النتائج التي تم إنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنعها، الغرب يدمر كل هذا بيديه".وأردف: "مينسك وموسكو تعتقدان أن الإجراءات الأمريكية في مجال المختبرات البيولوجية على أراضي الدول الأوروبية خطيرة".وأضاف أن "تصرفات الولايات المتحدة في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا تشكل خطرا على العالم بأسره".وأعلن لافروف أن "روسيا لن تغلق أبدًا بابها بوجه الاتحاد الأوروبي، ولكن من الآن لن تثق روسيا بأي من الأوروبيين أو الأمريكيين".وتابع لافروف: "عندما يصبح الأمر متعلقا بتجديد الحوار مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فذلك من الممكن فقط على أساس المساواة والتوازن بين مصالح جميع الأطراف".

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https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-روسيا-لا-تنسحب-من-الحوار-مع-الغرب-لكنها-تعرف-ثمن-التزاماته--1064453572.html

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