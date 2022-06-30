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https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-أوروبا-تعاني-من-العقوبات-ضد-روسيا-وأمريكا-تريد-إضعافها-كمنافس-1064465145.html
لافروف: أوروبا "تعاني" من العقوبات ضد روسيا وأمريكا تريد "إضعافها كمنافس"
لافروف: أوروبا "تعاني" من العقوبات ضد روسيا وأمريكا تريد "إضعافها كمنافس"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن أوروبا "تعاني" من العقوبات التي تروج لها الولايات المتحدة ضد روسيا أكثر بكثير من الولايات المتحدة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:42+0000
2022-06-30T13:53+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وشدد لافروف على أن "الولايات المتحدة تتأثر سلبيا من عقوباتها، ولكن أوروبا تعاني أكثر بكثير من هذه العقوبات".تابع لافروف: "الهدف من ضغط العقوبات الذي تمارسه الولايات المتحدة هو إضعاف ليس روسيا فحسب، ولكن أيضًا أوروبا كمنافس".واعتبر لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مينسك مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن روسيا وبيلاروسيا تشعران "بقلق بالغ" إزاء أنشطة حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودهما، وخاصة في دول البلطيق وبولندا.وتابع لافروف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أنشطة الناتو في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا، وفي المقام الأول في دول البلطيق وبولندا، وتشاطرنا بيلاروسيا الرأي نفسه، ومثل هذه الأعمال ذات طبيعة مواجهة علنية، وتؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر وتشرذم المنطقة في مجال الأمن والتعاون الأوروبي، الأمر الذي يؤدي بالضبط إلى النتائج التي تم إنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنعها، الغرب يدمر كل هذا بيديه".وأردف: "مينسك وموسكو تعتقدان أن الإجراءات الأمريكية في مجال المختبرات البيولوجية على أراضي الدول الأوروبية خطيرة".وأضاف أن "تصرفات الولايات المتحدة في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا تشكل خطرا على العالم بأسره".وأعلن لافروف أن "روسيا لن تغلق أبدًا بابها بوجه الاتحاد الأوروبي، ولكن من الآن لن تثق روسيا بأي من الأوروبيين أو الأمريكيين".وتابع لافروف: "عندما يصبح الأمر متعلقا بتجديد الحوار مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فذلك من الممكن فقط على أساس المساواة والتوازن بين مصالح جميع الأطراف".
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: أوروبا "تعاني" من العقوبات ضد روسيا وأمريكا تريد "إضعافها كمنافس"

13:42 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 30.06.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن أوروبا "تعاني" من العقوبات التي تروج لها الولايات المتحدة ضد روسيا أكثر بكثير من الولايات المتحدة نفسها، والجانب الأمريكي "ينجو بنفسه" عند فرض العقوبات، فمن المحتمل تمامًا أن الولايات المتحدة تريد إضعاف الاتحاد الأوروبي كمنافس.
وشدد لافروف على أن "الولايات المتحدة تتأثر سلبيا من عقوباتها، ولكن أوروبا تعاني أكثر بكثير من هذه العقوبات".

وأضاف: "إذا نظرت إلى قائمة العقوبات الموجودة حاليًا، فهي تحليل مثير للاهتمام، وأوصي بفعل ذلك، لكن إذا قارنت العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا وبيلاروسيا من جهة، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من الطرف الآخر، فإن الولايات المتحدة بشكل عام، تنقذ نفسها وتحاول ألا تكون نشطة للغاية في تلك المجالات التي يمكن أن تضر باقتصادها".

تابع لافروف: "الهدف من ضغط العقوبات الذي تمارسه الولايات المتحدة هو إضعاف ليس روسيا فحسب، ولكن أيضًا أوروبا كمنافس".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
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واعتبر لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مينسك مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن روسيا وبيلاروسيا تشعران "بقلق بالغ" إزاء أنشطة حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودهما، وخاصة في دول البلطيق وبولندا.
وتابع لافروف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أنشطة الناتو في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا، وفي المقام الأول في دول البلطيق وبولندا، وتشاطرنا بيلاروسيا الرأي نفسه، ومثل هذه الأعمال ذات طبيعة مواجهة علنية، وتؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر وتشرذم المنطقة في مجال الأمن والتعاون الأوروبي، الأمر الذي يؤدي بالضبط إلى النتائج التي تم إنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنعها، الغرب يدمر كل هذا بيديه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
لافروف: روسيا لا تنسحب من الحوار مع الغرب لكنها تعرف ثمن التزاماته
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وأردف: "مينسك وموسكو تعتقدان أن الإجراءات الأمريكية في مجال المختبرات البيولوجية على أراضي الدول الأوروبية خطيرة".
وأضاف أن "تصرفات الولايات المتحدة في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا تشكل خطرا على العالم بأسره".
وأعلن لافروف أن "روسيا لن تغلق أبدًا بابها بوجه الاتحاد الأوروبي، ولكن من الآن لن تثق روسيا بأي من الأوروبيين أو الأمريكيين".
وتابع لافروف: "عندما يصبح الأمر متعلقا بتجديد الحوار مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فذلك من الممكن فقط على أساس المساواة والتوازن بين مصالح جميع الأطراف".
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