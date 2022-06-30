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https://arabic.sputniknews.com/20220630/محمد-بن-زايد-يصدر-قرارا-بشأن-أبناء-المواطنات-الإماراتيات-المقيمين-في-الدولة-1064447549.html
محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة
محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، قرارا بشأن أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:53+0000
2022-06-30T08:53+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "أصدر الشيخ محمد بن زايد قرارا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة".وأضافت الوكالة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يصدر القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار، فيما تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، الشهر الماضي، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأعلنت الإمارات، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة

08:53 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / -ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يدعو لأخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، بالمغفرة، بعد دفن جثمانه في مقبرة البطين بأبو ظبي، 13 مايو/ أيار 2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يدعو لأخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، بالمغفرة، بعد دفن جثمانه في مقبرة البطين بأبو ظبي، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / -
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أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، قرارا بشأن أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "أصدر الشيخ محمد بن زايد قرارا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة".
وأضافت الوكالة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يصدر القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار، فيما تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، الشهر الماضي، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت الإمارات، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.
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