https://arabic.sputniknews.com/20220630/مسؤول-إيراني-المفاوضات-في-الدوحة-لم-تفشل-وستستمر-فيديو-1064448580.html

مسؤول إيراني: المفاوضات في الدوحة لم تفشل وستستمر... فيديو

مسؤول إيراني: المفاوضات في الدوحة لم تفشل وستستمر... فيديو

قال مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي، إن "التوقعات لم تكن تشير إلى أن المفاوضات في الدوحة ستنتهي إلى حل إيجابي في يومين فقط"، مؤكدا أن "المفاوضات لم... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T09:16+0000

2022-06-30T09:16+0000

2022-06-30T09:25+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وأضاف مرندي، في حوار إلى قناة "الميادين"، أن "طهران لا تأخذ تصريحات المسؤولين الأمريكيين الإعلامية بجدية"، مشيراً إلى أن "على الأمريكيين توفير الضمانات التي تطالب بها إيران، ليؤكدوا أنهم لن يطعنوها في الظهر كما فعلوا في السابق".وأوضح أن "الأوروبيين اليوم أكثر اهتماما بإيران، لأنهم بحاجة إلى نفطها، بسبب الحرب في أوكرانيا"، مشدداً على "ضرورة رفع العقوبات لكي نتمكن من تطبيق الاتفاق النووي من جديد".ورأى مرندي أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوطات كبيرة من معارضي الاتفاق، لكنه في الوقت نفسه يعاني من جراء أزمتي الطاقة والنفط، وسنرى أي الكفتين سترجح"، متابعا: "الضغط الأوروبي ينمو لحث الأمريكيين على القيام بخطوات جدية".وختم مستشار الفريق الإيراني المفاوض، بالقول إن "التواصل لم ينقطع بعد وقف محادثات فيينا، ولكن ما شهدناه خلال اليومين الماضيين هو محادثات مركزة".جاء ذلك بعدما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة.وأعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت"، و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم"، وفق "فرانس برس".وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, الاتفاق النووي الإيراني